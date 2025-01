Štefan Skrúcaný odtajnil veľkú novinku s Erikou Judínyovou. Nebolo to jednoduché, rozdielne názory im nabúrali plány

Známy herec si prechádza hektickým obdobím. Práce má až nad hlavu a je v jednom kole, k čomu prispel jeho návrat na televízne obrazovky v seriáli Sľub. Nie div, že všetok voľný čas venuje svojim dvom dievčatám. Najnovšie ho ale zamestnáva ďalšia vec. Spolu so svojou partnerkou a rozkošnou dcérkou rátajú dni do veľkého momentu, ktorým si spríjemnia nový rok.

Čo im zabralo nejaký čas?

Nielen obľúbený herec Štefan Skrúcaný si na nedostatok práce nemôže sťažovať. Aj jeho partnerka Erika Judínyová bojuje s časom pre svoju reláciu, ktorej je už dlhé roky verná. „Keď pracuje a pripravuje Smotánku, je za počítačom aj tri dni takmer vkuse. Ďalšie tri dni je v strižni v televízii, okrem toho sa venuje Elle a domácnosti. Tak naozaj veľa času nemá,“ povedal herec v rozhovore pre Báječnú ženu.

Ako ďalej prezradil, má to však jednu výhodu. Erika má vďaka svojej práci voľno v júli, v auguste, a tiež od polovice decembra a celý január. Posledné týždne mala dvojica plné ruky práce ešte s jedným veľkým projektom. Nejde ale o žiadnu prácu v televízii, ale o niečo, na čo sa už nejaký čas tešia. „Pokiaľ ide o dom a sťahovanie, aj to nás veľmi zaťažovalo. Ale už je to na spadnutie,“ priznal herec.

Rodinku tak čaká jar v novom hniezdočku lásku, v ktorom aktuálne zariaďujú nejaké detaily. „Nechcem to predbiehať, aj keď predpokladám, že niekedy na jar tohto roku by sme sa už mohli definitívne presťahovať,“ uviedol Štefan, ktorý tiež vyšiel s pravdou von, že dokonca v dome už počas leta bývali. „Ešte potrebujeme zopár maličkostí podoťahovať, aby sme žili v úplnej pohode. Tak sme teraz v byte a pomaličky „doťukávame“ nové bývanie,“ doplnil.

Zbrzdili ich rozdielne predstavy