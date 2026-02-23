Štefan Skrúcaný prezradil veľkú novinku, ktorá ho čaká s Erikou Judínyovou: Bojí sa však jednej veci

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Tento rok zažije známy pár niečo veľké.

Niektoré rozhodnutia prichádzajú potichu. Nenápadne sa vkradnú do každodenných rozhovorov, do pohľadov ponad detskú kresbu na chladničke, do večerov, keď si rodičia uvedomia, že čas sa už nedá zastaviť. A práve také obdobie teraz prežíva známa dvojica – Erika Judínyová a Štefan Skrúcaný.

Rodičovstvo je plné nezabudnuteľných míľnikov a jedným z najsilnejších je prvý deň v škole – okamih, ktorý symbolizuje koniec bezstarostného detstva a začiatok novej, vzrušujúcej etapy. Dcéra známeho slovenského páru Erika Judínyovej a Štefana Skrúcaného sa už čoskoro postaví pred túto veľkú životnú výzvu a stane sa školáčkou, čo prináša nielen radosť, ale aj dôležité rozhodnutia pre celú rodinu. S tým však prichádzajú aj určité obavy, ako priznal herec pre Topky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Erika Judínyová (@erikajudinyova)

Milovník cestovania i mora

Malá Ella, ktorú rodičia vychovávajú s láskou, sa teraz pripravuje na prechod z predškolského sveta do lavíc základnej školy. Tento okamih so sebou nesie nielen oslavy a rodičovskú hrdosť, ale aj závažné rozhodnutia o tom, ako tento nový krok zvládnuť čo najlepšie – od výberu školy až po spôsob, akým jej pripravia optimálne prostredie pre učenie a rast.

Kým však dôjde k veľkému dňu pre ich dcéru, ktorá rastie ako z vody, stihli si užiť dovolenku, na ktorej rodičia zistili niečo prekvapivé. Vybrali sa na Maledivy, kde si všetci traja užili exotiku, chatku, more, palmy a banánovníky. „Boli sme naozaj na dovolenke, na akú by som už rád chodil. To znamená žiadne veľké luxusné drahé hotely, ale čisté lono prírody,“ prezradil Štefan Skrúcaný, ktorý si naplno užíva svoju dcérku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Erika Judínyová (@erikajudinyova)

Malá Ella si chvíle pri mori očividne taktiež zamilovala, ako aj samotnú cestu do exotiky. „Uvedomil som si, že naša Ella je morský človek, veľký cestovateľ a priaznivec vody a mora,“ pokračoval prekvapený herec a zažartoval, že nabudúce neobjedná žiadny apartmán, ale prečkajú v mori, niečo si zobnú a pôjdu opäť do mora.

Dokonca miluje lietanie. „Ja mám stres z toho, ale ona sa vyžíva v letoch a všetko pozoruje,“ dodal nadšený rodič, ktorý ju spolu s Erikou učil plávať, spoznávať rôzne chute a národy. „Spoznávať túto planétu, čo je asi to najkrajšie, čo môže dať človek dieťaťu do vienka – okrem vzdelávania. Vytvorí si vzťah k planéte, k prírode a k ľuďom,“ usmial sa Štefan Skrúcaný.

Dilema, ktorú musia vyriešiť

