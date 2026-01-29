Skrúcaný o druhej šanci byť otcom: Nechce opakovať chyby z minulosti, dcérku Ellu si dnes užíva naplno

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
Dnes je iný otec. Štefan Skrúcaný si dcéru užíva naplno a nechce nič zmeškať.

Herec a moderátor Štefan Skrúcaný je stálicou slovenskej kultúrnej scény, no najzásadnejšie životné posuny sa uňho neodohrali pod svetlami reflektorov. Ako sám priznáva, skutočnú premenu prežil v súkromí, kde sa z umelca stal predovšetkým otec.

Rodičovstvo prežíval v rôznych životných obdobiach odlišne a s odstupom času si uvedomuje, že niektoré momenty mu kedysi nenápadne prekĺzli pomedzi prsty. Ako skúsený umelec, ale aj otec štyroch detí dnes hovorí o rodine, výchove a hodnotách s väčšou pokorou a vedomím, že prítomnosť je to najcennejšie, čo môže svojim deťom dať.

Pred časom sa pritom okrajovo vyjadril aj k rodinnému zázemiu po boku Eriky Judínyovej, ktorá sa v poslednom období stiahla viac do súkromia, a naznačil, že ako rodičia majú jasné predstavy o budúcnosti ich spoločnej dcérky Elly. V relácii rádia Melody Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej úprimne porozprával o tom, ako sa jeho pohľad na rodičovstvo v priebehu rokov zmenil.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Rodičovstvo v mladosti a hektické roky

Skrúcaný priznáva, že keď sa stal otcom po prvý raz, jeho život sa niesol v úplne inom rytme. Práca, vystúpenia a časté cestovanie prirodzene zaberali väčšinu času aj energie, čo sa odrážalo aj na rodinnom živote.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Erika Judínyová (@erikajudinyova)


„Tie etapy rodičovstva vnímam inak. Keď som mal 22, narodila sa mi dcéra Linda, ktorú som nesmierne miloval a dodnes milujem. Ale mali sme vtedy nesmierne veľa roboty, hrali sme, chodili sme na týždňové zájazdy a s deťmi aj so synmi Tomášom a Lukášom som bol relatívne menej. Vozil som ich do školy, ale bolo to také, že tie deti vnímate ako súčasť vašej rodiny, ale viac vnemu berie práca a zrazu mi tie deti pred očami ušli,“ priznal otvorene. S odstupom času si dnes uvedomuje, ako rýchlo toto obdobie prešlo a že pracovné tempo mu mnohé spoločné chvíle nenápadne vzalo.

Druhá šanca byť prítomným otcom

