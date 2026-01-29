Skrúcaný o druhej šanci byť otcom: Nechce opakovať chyby z minulosti, dcérku Ellu si dnes užíva naplno

Herec a moderátor Štefan Skrúcaný je stálicou slovenskej kultúrnej scény, no najzásadnejšie životné posuny sa uňho neodohrali pod svetlami reflektorov. Ako sám priznáva, skutočnú premenu prežil v súkromí, kde sa z umelca stal predovšetkým otec.
Rodičovstvo prežíval v rôznych životných obdobiach odlišne a s odstupom času si uvedomuje, že niektoré momenty mu kedysi nenápadne prekĺzli pomedzi prsty. Ako skúsený umelec, ale aj otec štyroch detí dnes hovorí o rodine, výchove a hodnotách s väčšou pokorou a vedomím, že prítomnosť je to najcennejšie, čo môže svojim deťom dať.
Pred časom sa pritom okrajovo vyjadril aj k rodinnému zázemiu po boku Eriky Judínyovej, ktorá sa v poslednom období stiahla viac do súkromia, a naznačil, že ako rodičia majú jasné predstavy o budúcnosti ich spoločnej dcérky Elly. V relácii rádia Melody Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej úprimne porozprával o tom, ako sa jeho pohľad na rodičovstvo v priebehu rokov zmenil.
Rodičovstvo v mladosti a hektické roky
Skrúcaný priznáva, že keď sa stal otcom po prvý raz, jeho život sa niesol v úplne inom rytme. Práca, vystúpenia a časté cestovanie prirodzene zaberali väčšinu času aj energie, čo sa odrážalo aj na rodinnom živote.
„Tie etapy rodičovstva vnímam inak. Keď som mal 22, narodila sa mi dcéra Linda, ktorú som nesmierne miloval a dodnes milujem. Ale mali sme vtedy nesmierne veľa roboty, hrali sme, chodili sme na týždňové zájazdy a s deťmi aj so synmi Tomášom a Lukášom som bol relatívne menej. Vozil som ich do školy, ale bolo to také, že tie deti vnímate ako súčasť vašej rodiny, ale viac vnemu berie práca a zrazu mi tie deti pred očami ušli,“ priznal otvorene. S odstupom času si dnes uvedomuje, ako rýchlo toto obdobie prešlo a že pracovné tempo mu mnohé spoločné chvíle nenápadne vzalo.
