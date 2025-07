Ste tu už za 13 eur: Našli sme skutočný skrytý poklad na skok od Slovenska, budete sa tu cítiť ako v raji

Ak chcete mať pocit, že ste sa ocitli v rozprávke, nemusíte cestovať ďaleko. Na skok od Slovenska nájdete miesto, ktoré pripomína rozprávkový palác s vodopádmi, ale aj s jaskyňami.

Spiatočná cesta vás vyjde na približne 13 eur

Nedávno sme vám priniesli reportáž z Miškovca. Z Košíc ste tu približne za hodinu. Ak ale chcete objaviť skutočný skrytý poklad, nasadnite na vlak a po lesnej železnici sa prevezte do Lillafüredu. Cesta z Miškovca a naspäť vyjde dospelú osobu na 5 200 forintov, teda približne 13 eur. Cesta do Lillafüredu trvá zhruba pol hodinu.

Aj samotné vozenie sa historickým vlakom cez zalesnené hory je skvelým zážitkom. Avšak pohľad, ktorý sa nám naskytol po vystúpení na mieste, nám vskutku vyrazil dych. Už z diaľky sa medzi zalesnenými kopcami črtali vežičky Hotela Palota Lillafüred. Palota v preklade znamená palác a hotel tak naozaj pôsobí.

Priamo pod ním tečie potok Szinva, no ešte magickejší bol výhľad na jazero Hámori tó. Pri jazere si môžete požičať čln a užiť si príjemný čas na vode. Podľa Bookingu ubytovanie v Hoteli Palota vyjde momentálne od 214 až po 427 eur na noc. Ľudia ho ale vychvaľujú, páči sa im zariadenie, ale aj služby, ktoré poskytuje.

Miesto ako vystrihnuté z rozprávky

Okolie hotela bolo obklopené davmi a niet sa čo čudovať. Ak by ste priamo sem chceli ísť autom, príliš sa nespoliehajte na to, že sa vám ujde parkovacie miesto. Je to tu totiž naozaj ako vystrihnuté z rozprávky a ľudia sa sem hrnú nielen z Maďarska a zo Slovenska. Zaujalo nás, že si tu môžete dopriať údajne veľmi chutné langoše, a to dokonca aj s hľuzovkovým olejom či trhaným mäsom z mangalice. Niektorí tvrdia, že sú najlepšie v šírom okolí. My sme ale ochutnávku vynechali.

V okolí hotela sa istotne nudiť nebudete. Môžete ísť na lanovku, na vyhliadkovú vežu, alebo sa pokochať okolitými záhradami so sochami. V blízkosti hotela nájdete aj krásne vodopády alebo môžete navštíviť niektorú z jaskýň, ktoré sa tu nachádzajú. Ak ich však chcete stihnúť, ideálne je prísť skôr, keďže posledný vstup je o štvrtej. Pochopiteľne, nechýbajú reštaurácie a obchody so suvenírmi.

Niečo vyše hodiny, ktorú sme tu strávili predtým, ako nás čakala cesta vlakom naspäť do mesta, ubehlo ako voda. Už pri odchode sme však uvažovali nad návratom, aby sme si tu toho stihli pozrieť viac.