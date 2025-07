O tejto slovenskej pláži ste možno ešte nikdy nepočuli: Mali by ste to čo najskôr napraviť, očarí vás

Nedávno sme vám priniesli reportáž, v rámci ktorej sme vám predstavili jednu z najkrajších vodných nádrží na Slovensku. Reč je o Ružíne. Okrem iného nás toto miesto prekvapilo aj skrytou plážou, o ktorej sme donedávna nikdy nepočuli.

Toto miesto nás príjemne prekvapilo

Niektorí Ružín milujú, iní nešetria slovami kritiky. Je síce považovaný za jednu z najkrajších vodných nádrží na Slovensku, ba dokonca v strednej Európe, každoročne ho ale trápia tony odpadkov, ktoré je potrebné za použitia nemalého úsilia a množstva finančných prostriedkov odstraňovať. Istý čas bol dokonca označovaný za najviac znečistenú vodnú nádrž na Slovensku.

Napriek tomu ale jednoznačne má svoje čaro a nájdete tu mnoho pekných zákutí. Patrí medzi ne aj Pláž na Počkaji pri Margecanoch, ktorá nás veľmi príjemne prekvapila. Rekreačný areál je vskutku príjemným miestom. Za poplatok 3 až 5 eur tu môžete kempovať aj na noc, či už v stane alebo v karavane.

Ľudia si užívali ležadlá a slnečníky a podobne ako v ďalších častiach okolo Ružína, aj tu si môžete za 15 eur na hodinu požičať vodný bicykel a za 25 eur čln s elektrickým motorom. V areáli sú aj hygienické zariadenia. Príjemným prekvapením bolo, že nešlo o klasické ToiToi búdky, s akými sa neraz ľudia musia popasovať. Bolo to čisté a riadne vybavené zariadenie, hoc v búdke.

Príjemný oddych na nenápadnej pláži

Nájdete tu tiež príjemný podnik, kde si môžete posedieť, dať drink, ale aj niečo pod zub. Práve tu sme sa rozhodli naobedovať aj my. Môžete si objednať pinsu (pokrm ponášajúci sa na pizzu) za 9,90 až 10,50 eura, hamburger za 10 až 12 eur, vyprážaný syr za menej ako 10 eur už aj s prílohami, či hotdog za 8 až 9 eur. Obsluha bola veľmi milá a ústretová a prekvapilo nás, že nápoje nosila až k pláži ľuďom priamo pod slnečníky.

Väčšina miest so slnečníkmi bola obsadená. Napriek horúčavám sa vo vode kúpalo pomenej ľudí. Väčšina oddychovala na pláži alebo si užívala jazdu na vodných bicykloch a paddleboardoch. Nemali sme ale pocit, že by to tu bolo príliš preplnené, istotne pri vode, ale ani v bufetoch a na ďalších miestach neboli ľudia hlava na hlave.

Vchod z pláže do vody bol pomerne plynulý, bez veľkých skokov, na viacerých miestach v okolí Ružína však nájdete aj rebríky do vody. Na miestach, kde boli vyhradené pláže, dozeral na vypožičiavanie lodiek a bicyklov personál. Ak sa teda počas leta budete chcieť niekde v blízkosti Košíc osviežiť, určite odporúčame vyskúšať Pláž na Počkaji.