Stále má čo ponúknuť. Scenáristka Dunaja odhalila, kam smeruje seriál a s ktorými postavami môžu diváci rátať i naďalej

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Vyzerá to tak, že tvorcovia majú veľké plány.

Len nedávno boli diváci netrpezliví a s napätím čakali po letnej prestávke na 13. sériu, ktorú tvorcovia už od začiatku opisovali ako najdramatickejšiu a zlomovú. Dnes sa Dunaj pomaly blíži ku koncu a keby sa teraz človek obzrel a zhodnotil, aké časti mal možnosť vidieť, súhlasil by, že ide o mimoriadne napínavé epizódy plné nečakaných zvratov. 

Napriek tomu, že v dobovom seriáli zažili diváci už všeličo, stále sa môžu tešiť na nové zaujímavé okamihy, pri ktorých zabudnú na blížiaci sa koniec. „Vieme, že sme v roku 1944. A vieme, čo sa vtedy na jeseň dialo. S ďalšou sériou smerujeme do Slovenského národného povstania,“ prezradila Evita Twardzik, scenáristka a vedúca oddelenia vývoja seriálovej tvorby v Markíze v relácii Na káve s.

Všetko je to na divákovi

Ako sama spisovateľka, ktorá nedávno pustila do sveta knižku o Dunaji, k vašim službám, priznala, o Slovenskom národnom povstaní takmer nič nevedela. S historičkou Evou Škovránkovou viedli diskusie, čo bude ďalej v seriáli. „Dozvedeli sme sa také príbehy, také veci, o ktorých sa v dejepise vôbec neučíš, lebo niektoré sú veľmi kontroverzné. Tam sme dokonca, nechcem prezradiť čo, pri jednom momente historickom dali niečo, na čo sa historička Evka spýtala, či to tam naozaj použijeme,“ dodala Evita, ktorá si stála za svojím.

„Lebo presne tak sa potom ľudia budú dívať na to a budú sa o tom baviť pred televízormi, že toto fakt bolo počas toho Slovenského národného povstania,“ pokračovala scenáristka a odhalila ďalšie skutočnosti, ktoré nastanú v seriáli. „Smerujeme k tomu uvedomeniu si Nemcov, že aha ťaháme za kratší koniec, lebo vlastne od Normandie sa ich spojenci tlačili, mali pár svojich svetlých chvíľ, ale už oveľa menej. A už aj medzi Nemcami sa pomaly budú objavovať tí, ktorí prestávajú veriť a tí, ktorí veria do posledného momentu…“ uviedla.

Evita Twardzik je zvedavá, kam sa posunie Dunaj a ako ďaleko sa dostane. Všetko závisí od jednej veci. „Uvidíme, kam nás divák pustí svojou vernosťou, že či to bude chcieť pozerať ďalej, a že či pôjdeme aj do časov po vojne alebo nie,“ vyšla s pravdou von a potvrdila, že všetko je na divákoch a sledovanosti. „Vždy to v konečnom dôsledku robíme pre diváka,“ zopakovala.

Ako to bude so známymi nacistami v seriáli?

