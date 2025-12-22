Sťahovanie národov vrcholí: Predvianočný nápor cestujúcich je citeľný naprieč Slovenskom, niektoré spoje sú takmer plné

V posledných dňoch sa domov na sviatky presunula väčšina cestujúcich. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v pondelok (22. 12.) informovala, že jej vlaky sú aktuálne zaplnené v priemere na 76 %.
„Národný dopravca vyzýva cestujúcich, ktorí svoju cestu ešte len plánujú, aby využili tieto voľnejšie spoje a dopriali si pohodlnú a bezstresovú cestu za svojimi blízkymi,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Najvyťaženejšie expresy na trase Bratislava – Košice
Napríklad v pondelok bol medzi diaľkovými expresmi Tatran a Kriváň na trase Bratislava – Košice, jazdiacimi v hodinovom intervale, najviac obsadený, a to na 79 %, vlak s odchodom z hlavného mesta o 10.32 h. Obsadenosť v štyroch iných expresoch s odchodmi medzi 8.32 až 12.32 h bola od 62 % do 67 %.
V ďalších štyroch spojoch ráno a popoludní presiahla obsadenosť 50 %. V utorok (23. 12.) presiahne obsadenosť 50 % (od 52 % do 66 %) zatiaľ v šiestich expresoch s odchodmi z Bratislavy medzi 8.32 až 15.32 h.
ZSSK denne vypraví takmer 1800 vlakov a prepraví vyše 200 000 ľudí. Ročne vlaky národného dopravcu využije približne 70 miliónov cestujúcich. Podľa spoločnosti takmer 99 % jej spojov jazdí načas v prípadoch, ktoré vie ovplyvniť. Aj s vonkajšími vplyvmi, ako sú výluky, počasie či poruchy infraštruktúry, sa celková presnosť drží na úrovni vyše 90 %.
