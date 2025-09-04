Stačila jedna scéna a diváci Sľubu vo veľkom diskutujú. Nevedia sa zhodnúť v názore na novú postavu ani zápletku

Diváci Sľubu neskrývajú svoju nechuť.

Seriálová sezóna začala a spolu s ňou si diváci užívajú druhú sériu rodinného seriálu Sľub. Hneď na začiatku sa presunuli v čase o niekoľko mesiacov vpred a hoci to divákom nebolo hneď pochuti, museli si zvyknúť. Na koho si však nevedia tak ľahko navyknúť, je jedna z nových postáv.

Ako sme vás informovali v článku, dlho očakávaný návrat seriálu sa udial vo veľkom štýle, o čom svedčia pochvaly a ovácie netrpezlivých fanúšikov, ktorí sa konečne dočkali. Hoci sa našlo veľa pozitívnych komentárov, viacerí sa tiež zhodli na tom, že neboli spokojní s časovým posunom, keďže sa tešili, že si nostalgicky spolu s postavami zaspomínajú na Vianoce v tomto období.

Do seriálu im nepasuje

Divákom zároveň prekážalo, že sa vzťah Zuzany a Michala akoby presunul na začiatok a opäť sa riešila rovnaká dráma namiesto toho, aby boli jednoducho spolu. „Zas sú akoby na začiatku, a tie ich nekonečné naťahovačky… Som zvedavá, kedy sa Zuzka cez to všetko prenesie a dajú sa znova dokopy,“ vysvetľoval niekto v komentári.

To však nie je to jediné, čo neostalo bez diskusie divákov. Tá sa točila okolo seriálovej Natálie, ktorú stvárňuje Gabika Marcinková a ktorá sa odmieta vzdať domu po babke. „Ten dom zdedil jej brat, ktorého opustila. Teraz by mal patriť Kubkovi,“ argumentovala diváčka. Rýchlo sa však konverzácie o postave zvrtli na debatu o tom, či sa herečka do seriálu vôbec hodí.

„Absolútne tam nepasuje a tá jej parochňa, čistá hrôza,“ napísal niekto a ďalší komentár podporil tento názor s „Vôbec mi tam nepasuje táto Natália, ani Filip Tůma. Prvá séria sa mi zdala byť lepšia.“

V komentároch sa však našiel aj opačný názor. „Nech ešte zostane. Aspoň kým sa Zuzana dá opäť dokopy s Michalom,“ písala diváčka. Niekto iný ju však rýchlo upozornil: „Ešte aby ona Miša nebalila a prežijeme ešte raz prvú sériu, len vymenené úlohy.“ Tretia diváčka reagovala: „No práve, ona bude riešiť s Mišom výchovu Kubka, takže pozor na vec. Je Kubkova jediná príbuzná.“

