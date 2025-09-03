Objavili sa prvé ohlasy divákov na začiatok novej série Sľubu. Mnohí sú zmätení a ostali zarazení pre jednu vec

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Zdá sa, že ich to nepríjemne prekvapilo.

Druhá séria obľúbeného Sľubu už odštartovala a sociálnymi sieťami kolujú prvé dojmy divákov z nových častí. Dlho očakávaný návrat sa udial vo veľkom štýle, o čom svedčia pochvaly a ovácie netrpezlivých fanúšikov, ktorí sa konečne dočkali. Hoci sa našlo veľa pozitívnych komentárov, viacerí sa tiež zhodli na jednej veci, ktorú zaregistrovali a chýba im. 

Rozuzlenie nových zápletiek a dramatických zvratov. Aj to prináša okrem iného Sľub, ktorý mal letnú prestávku. A kým diváci s napätím čakali na 1. septembra, odkedy mala začať druhá séria, herci medzitým tvrdo pracovali na tom, aby priniesli na televízne obrazovky to najlepšie a vydali zo seba maximum. Potvrdila to aj Kristína Sisková, ktorá stvárňuje extrovertnú krásku Andreu Markovú. Sama priznala, že mala pracovné leto a stála na pľaci.

Úvodnú časť druhej série si mnohí vychutnali na Voyo alebo priamo na Markíze. Prvé ohlasy sú celkom v pozitívnom duchu. Potom, čo Markíza na svojom Instagrame zverejnila výzvu, aby napísali fanúšikovia v komentároch, čo hovoria na prvú epizódu Sľubu, sa rozprúdila zaujímavá diskusia. Kým mnohí označili seriál za „top“, „super“ a „najlepší, ako vždy“, viacerí si všimli, že v deji tvorcovia niečo vynechali.

Čo sa mnohým nepáčilo?

Poukázal na to divák, ktorému sa prvá epizóda novej série príliš nepáčila. „Na konci prvej sezóny bolo zmienené, že je december. Teraz je MDŽ. Vianoce sú ideálne na ukázanie všetkého, čo je retro,“ napísal muž, ktorý je zjavne skalným fanúšikom seriálu a pamätá si na koniec prvej série. Aby toho nebolo málo, trošku ho poopravila iná diváčka. „Martinka sa ale vydávala v januári, takže Vianoce už boli, bohužiaľ, preskočené predtým,“ dodala žena. „No, vidíte. Totálne premárnené,“ pridala sa ďalšia. „Chýbajú Vianoce,“ súhlasila iná.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Seriál Sľub (@slub.markiza)

Vynechané obdobie mrzelo aj ďalšiu diváčku. „Super za mňa! Ale trošku čudný začiatok to malo tým, že sa ten dej posunul už o niekoľko mesiacov a neboli tam zobrazené nejaké detaily z finálnej epizódy. Ale tá Zuzka a Mišo… Zas sú akoby na začiatku a tie ich nekonečné naťahovačky. Som zvedavá, kedy sa Zuzka cez to všetko prenesie a dajú sa znova dokopy,“ znel komentár.

V podobnom duchu bol aj ďalší komentár, z ktorého vyznieva nepríjemné prekvapenie. „Konečne pokračovanie. Teším sa. Dnešná časť nesklamala. Trošku som ale ostala zarazená, že dej pokračuje až po nejakom čase, ale nevadí. Prišiel nový vietor, Gabika a Filip. No a Barborka s ostrým jazykom, s ockom ma vždy pobavia. A čo ma ešte teší, je, že pán riaditeľ žije,“ uviedla diváčka na Instagrame.

Zázračný Michalov návrat im nedáva zmysel

