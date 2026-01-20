Spomienka, ktorá prežíva generácie. Herec z Dunaja, k vašim službám prehovoril o temnom rodinnom tajomstve z vojny

Foto: Profimedia, TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Z jeho rozprávania človeka až zamrazí.

Diváci ho poznajú ako výraznú hereckú osobnosť a v Dunaji je už stálicou, bez ktorej by to nebolo ono. Emil Horváth v sebe nesie príbeh, ktorý sa nezačal na javisku ani pred kamerou. Jeho korene siahajú k spomienke z vojny, ktorú si jeho mama niesla v sebe celý život. O jednom momente sa hovorilo len potichu a predsa dokázal ovplyvniť celé generácie. Až dnes vychádza na povrch príbeh, ktorý mrazí práve svojou tichou silou.

Na televíznej obrazovke pôsobí vyrovnane a pokojne, no v jeho rodine sa po desaťročia niesol príbeh, o ktorom sa nerozprávalo ľahko. Herec Emil Horváth, ktorý stvárňuje majiteľa obchodného domu v megahite Dunaj, k vašim službám, sa v rozhovore pre Topky vrátil k udalosti, ktorá poznačila jeho mamu. Vojna, strach a jediný okamih, ktorý sa jej vryl do pamäti tak silno, že ho nikdy nedokázala pustiť.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Dunaj hlási ďalšiu posilu: Prichádza esesák Gunter, krutosť však nečakajte. Divákov poriadne prekvapí
2.
Do Dunaja vstupuje postava, ktorá toho veľa skrýva. Kamila Heribanová prichádza s nečakaným priznaním
3.
Tragédia v Dunaji ich poznačila: Šándor otvorene o tom, či Bočkayovcom po smrti syna svitne nová nádej
Zobraziť všetky články (290)

História, ktorú zažil jeho starý otec a mama

Málokto si vie predstaviť zažiť na vlastnej koži rovno obe svetové vojny. Aj keď sa známy umelec narodil v roku 1945, teda po oslobodení, jeho rodičia vyrastali v krutých vojnových časoch. A to už ani nie je reč o ich rodičoch, ktorí naplno pocítili hrôzu vojny. „Maminkin otecko dokonca za 1. svetovej vojny bojoval a po konci vojny sa vrátil do Nitry a zažil tento slovenský štát. On bol tým, kto to prežil a musím povedať, že odovzdal depešu, rozprával o tom,“ uviedol herec.

Jeho starý otec bol tým človekom, ktorý mu z vlastnej skúsenosti porozprával o reálnom živote počas obdobia, ktoré mnohí vidia len v televízii. Emil Horváth dokonca priznal, že v škole mali deti trošku iné informácie o týchto neľahkých časoch. „My sme boli socialistické deti, kde nám tú históriu trošku prifarbovali na svoj obraz a potierali pravdu, či už sa týka povstania alebo slovenského štátu, ktorý bol fašistický a v ktorom sa veľmi nerozprávalo,“ vyšiel s pravdou von.

Konkrétne spomienky má aj jeho mama, hoci bola počas vojny malá. „Kamarátila sa s jednou spolužiačkou a nič nevediac ju išla odprevadiť na stanicu, kde dobehla jej mama, teda moja stará mama. Veľmi ju zbila a to ju nikdy v živote nebila. Ona tomu nerozumela…“ poznamenal umelec.

Aký nezabudnuteľný okamih zažila jeho mama?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac