Spomienka, ktorá prežíva generácie. Herec z Dunaja, k vašim službám prehovoril o temnom rodinnom tajomstve z vojny

Diváci ho poznajú ako výraznú hereckú osobnosť a v Dunaji je už stálicou, bez ktorej by to nebolo ono. Emil Horváth v sebe nesie príbeh, ktorý sa nezačal na javisku ani pred kamerou. Jeho korene siahajú k spomienke z vojny, ktorú si jeho mama niesla v sebe celý život. O jednom momente sa hovorilo len potichu a predsa dokázal ovplyvniť celé generácie. Až dnes vychádza na povrch príbeh, ktorý mrazí práve svojou tichou silou.
Na televíznej obrazovke pôsobí vyrovnane a pokojne, no v jeho rodine sa po desaťročia niesol príbeh, o ktorom sa nerozprávalo ľahko. Herec Emil Horváth, ktorý stvárňuje majiteľa obchodného domu v megahite Dunaj, k vašim službám, sa v rozhovore pre Topky vrátil k udalosti, ktorá poznačila jeho mamu. Vojna, strach a jediný okamih, ktorý sa jej vryl do pamäti tak silno, že ho nikdy nedokázala pustiť.
História, ktorú zažil jeho starý otec a mama
Málokto si vie predstaviť zažiť na vlastnej koži rovno obe svetové vojny. Aj keď sa známy umelec narodil v roku 1945, teda po oslobodení, jeho rodičia vyrastali v krutých vojnových časoch. A to už ani nie je reč o ich rodičoch, ktorí naplno pocítili hrôzu vojny. „Maminkin otecko dokonca za 1. svetovej vojny bojoval a po konci vojny sa vrátil do Nitry a zažil tento slovenský štát. On bol tým, kto to prežil a musím povedať, že odovzdal depešu, rozprával o tom,“ uviedol herec.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Jeho starý otec bol tým človekom, ktorý mu z vlastnej skúsenosti porozprával o reálnom živote počas obdobia, ktoré mnohí vidia len v televízii. Emil Horváth dokonca priznal, že v škole mali deti trošku iné informácie o týchto neľahkých časoch. „My sme boli socialistické deti, kde nám tú históriu trošku prifarbovali na svoj obraz a potierali pravdu, či už sa týka povstania alebo slovenského štátu, ktorý bol fašistický a v ktorom sa veľmi nerozprávalo,“ vyšiel s pravdou von.
Konkrétne spomienky má aj jeho mama, hoci bola počas vojny malá. „Kamarátila sa s jednou spolužiačkou a nič nevediac ju išla odprevadiť na stanicu, kde dobehla jej mama, teda moja stará mama. Veľmi ju zbila a to ju nikdy v živote nebila. Ona tomu nerozumela…“ poznamenal umelec.
Nahlásiť chybu v článku