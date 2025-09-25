Spočiatku mala obavy. Renáta Názlerová má za sebou zaujímavý zážitok, mnohým by sa z toho obrátil žalúdok

Už je to nejaký čas, čo sa známa televízna sudkyńa rozhodla odísť do zahraničia, aby načerpala novú energiu a oddýchla si. Jej domovom sa na isté obdobie stalo Tunisko, kde si našla čas i na zážitky, aby mala na čo spomínať. Prvýkrát totiž spravila niečo, pred čím mala predsudky.
Necítila sa dobre vo svojej domovine, a tak si zbalila veci a odišla za africkým slnkom. Aj keď Renátu Názlerovú dostihli zdravotné problémy a prešla si operáciami nôh, ktoré sa jej nedávno v Bez servítke ozvali a mala bolesti, aspoň jej trochu zdvihlo náladu nezvyčajné jedlo, na ktorom si pochutnala v Tunisku.
Vyskúšala slimáky
Nejde však o pokrm, ktorý už mala na tanieri. Dalo by sa povedať, že mnohí Slováci nemali možnosť ho vyskúšať, no ani nie preto, že by nebola príležitosť, ale vôbec ich neláka. Toto jedlo totiž nepôsobí práve vábne a ako vyšla s pravdou von životná koučka, zo začiatku sa bála.
„Priznám sa, že slimáky som jedla prvýkrát, lebo som voči tomuto pokrmu mala asi nejaké predsudky. Nevarila som ich ja, ale šikovná tuniská babička. A postup je nasledovný, ak by to niekoho zaujímalo,“ napísala Renáta k zverejnenému videu na sociálnej sieti, kde sú vidieť slimáky.
Následne opísala presný postup prípravy netradičného pokrmu. „Najprv sú slimáky v sude s kuskusom. Ako ním preliezajú, vyčistí ich to. Babička potom vybrala živé slimáky, opláchla ich a dala variť do veľkého hrnca s čerstvým bôbom. Výdatne to okorenila rôznymi druhmi korenín,“ pokračovala.
