Dráma na pľaci! Renáta Názlerová skolabovala a odhalila pravdu o vážnych zdravotných problémoch

Reprofoto: Instagram (TV JOJ Bez servítky)

Frederika Lyžičiar
Bez servítky
Návrat pred kamery sprevádzali vážne zdravotné ťažkosti aj vlna kritiky od divákov.

Renátu Názlerovú, dlhoročnú a výraznú postavu slovenských televíznych obrazoviek, opäť zachytili kamery v relácii Bez servítky. Jej návrat však tentoraz sprevádzali zdravotné komplikácie aj ostré reakcie divákov.

Ako prezradila denníku Nový čas, nakrúcanie bolo pre ňu náročné najmä po viacerých zdravotných ťažkostiach, ktoré ju v posledných mesiacoch sprevádzali. Počas jedného z natáčaní dokonca takmer skolabovala a musela si okamžite sadnúť.

Viac z témy Bez servítky:
1.
Diváci Bez servítky poriadne vypenili. Ani vo sne nečakali, že sa tam objaví Renáta Názlerová, ktorá spôsobila rozruch
2.
Diváci Bez servítky vo veľkom menia názor. Kritizovali predčasne, toto si myslia o zostave známych osobností
3.
Víťaz je jasný, no divákom Bez servítky nedá spávať jedna vec. Urobil niečo, čo ľudí rozdelilo na dva tábory
Zobraziť všetky články (47)

Kolaps počas nakrúcania

Podľa slov PR manažérky TV JOJ Veroniky Hubinskej sa situácia vyostrila priamo pred kamerami: „Pani Renáte Názlerovej prišlo počas nakrúcania Bez servítky nevoľno, cítila sa slabá, na odpadnutie, na čo ihneď upozornila štáb. Zbledla, okamžite si musela sadnúť a dokonca sa zdalo, že bude potrebné zavolať rýchlu zdravotnú pomoc. Našťastie sa jej po chvíli polepšilo.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)


K nepríjemnému incidentu sa vyjadrila aj samotná Názlerová: „Prišlo mi zle. Bola som veľmi vyčerpaná po predchádzajúcom dni, keď som niekoľko hodín stála, a mala som bolesti. Tá kombinácia ma zložila. Spravil sa mi tam nejaký zápal, noha mi opuchla a je to veľmi bolestivé. Chladím si to. Zvažovali sme, či vôbec sériu dotočím,“ priznala a zároveň dodala, že po prekonanej žltačke v júni má veľmi slabú pečeň a dlhodobo bojuje aj s problémami so štítnou žľazou.

Sen o operácii a návrat do šou

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac