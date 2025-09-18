Dráma na pľaci! Renáta Názlerová skolabovala a odhalila pravdu o vážnych zdravotných problémoch

Renátu Názlerovú, dlhoročnú a výraznú postavu slovenských televíznych obrazoviek, opäť zachytili kamery v relácii Bez servítky. Jej návrat však tentoraz sprevádzali zdravotné komplikácie aj ostré reakcie divákov.
Ako prezradila denníku Nový čas, nakrúcanie bolo pre ňu náročné najmä po viacerých zdravotných ťažkostiach, ktoré ju v posledných mesiacoch sprevádzali. Počas jedného z natáčaní dokonca takmer skolabovala a musela si okamžite sadnúť.
Kolaps počas nakrúcania
Podľa slov PR manažérky TV JOJ Veroniky Hubinskej sa situácia vyostrila priamo pred kamerami: „Pani Renáte Názlerovej prišlo počas nakrúcania Bez servítky nevoľno, cítila sa slabá, na odpadnutie, na čo ihneď upozornila štáb. Zbledla, okamžite si musela sadnúť a dokonca sa zdalo, že bude potrebné zavolať rýchlu zdravotnú pomoc. Našťastie sa jej po chvíli polepšilo.“
K nepríjemnému incidentu sa vyjadrila aj samotná Názlerová: „Prišlo mi zle. Bola som veľmi vyčerpaná po predchádzajúcom dni, keď som niekoľko hodín stála, a mala som bolesti. Tá kombinácia ma zložila. Spravil sa mi tam nejaký zápal, noha mi opuchla a je to veľmi bolestivé. Chladím si to. Zvažovali sme, či vôbec sériu dotočím,“ priznala a zároveň dodala, že po prekonanej žltačke v júni má veľmi slabú pečeň a dlhodobo bojuje aj s problémami so štítnou žľazou.
