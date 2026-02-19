Veľký návrat šou Mama, ožeň ma: Michal Hudák je späť, no divákov čaká zmena, ktorú mnohí nečakali

Foto: Facebook (Mama, ožeň ma)

Jana Petrejová
Televízny fenomén štartuje už 9. marca 2026.

Formát, ktorý pred rokmi prilepil k obrazovkám tisíce divákov, zažíva svoju renesanciu. Nie je to len o nostalgii, ale o overenej kombinácii humoru, úprimnosti a hľadania lásky pod dohľadom tých najprísnejších porotkýň – vlastných matiek. Po dlhej odmlke sa na scénu vracia jedna z najdiskutovanejších reality šou, pričom tentoraz sľubuje iný prístup a silné moderátorské meno.

Televízia JOJ sa rozhodla oživiť projekt Mama, ožeň ma, ktorý kedysi definoval žáner vzťahových reality šou na Slovensku. Diváci si doteraz pamätajú, ako si mládenci, ktorí mali problém opustiť teplo rodinného hniezda a postaviť sa na vlastné nohy, hľadali osudové partnerky pre mládencov. Tentoraz však tvorcovia avizujú, že „všetko bude inak“, ako informoval režisér pre portál Mediálne.

Veľká novinka v šou

Nejde len o obyčajné oprášenie starého konceptu. Hoci základ – synovia hľadajúci lásku za asistencie svojich mám – zostáva zachovaný, spracovanie má byť trochu iné, v modernejšej a emocionálne silnejšej podobe. Navyše, v marci sa predstavia v ôsmich epizódach s hodinovou stopážou nielen muži, ale priestor dostanú aj tri ženy, všetci vo veku od 20 do 40 rokov. Celkovo diváci uvidia 36 účastníkov, z ktorých budú v popredí 7 hlavní protagonisti. Tí si budú vyberať z troch potenciálnych partnerov či partneriek.

Podľa režiséra Sama Jaška sa tvorcovia chceli posunúť k univerzálnejšiemu pohľadu na vzťahy. Preto tentokrát bude hľadať svoju spriaznenú dušu taktiež nežnejšie pohlavie.

Povedali sme si, že je čas otočiť perspektívu, pretože vo svete sa väčšina pôvodných datingových formátov, ktoré sledovali primárne mužský pohľad, posunula k oveľa univerzálnejšiemu poňatiu. Urobili sme to aj my a fungovalo to výborne. Je nesmierne zaujímavé sledovať, ako sa situácia mení, keď je výber naopak v rukách žien,“ vysvetlil Samo Jaško.

Na čo sa môžu diváci tešiť?

