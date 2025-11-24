Som taká špina, že si to užívam: Nela Pocisková našla v sebe nový charakter, chladná Adela z Dunaja sa jej hrá úžasne

Do deja postupne pribúdajú nové postavy, no jednou z najvýraznejších je Adela Brunovská, ktorá poriadne rozvírila vody v Dunaji a postarala sa o šokujúce momenty. Stvárňuje ju prekvapivo Nela Pocisková, ktorá dovtedy hrala zvyčajne milé a dobré ženy.
Šikovnú obchodníčku a ženu mnohých tvárí, ktorá vie dobre manipulovať s ľuďmi, aby dosiahla to, po čom túži, hrá viac než presvedčivo. A hoci by si mnohí mohli myslieť, že s tým na pohľad nevinne vyzerajúca Nela Pocisková môže mať problém, keďže ide o negatívnu postavu, ona to zbožňuje, ako uviedla v rozhovore pre Topky.
Adelu si veľmi užíva
Prišla, začala si aféru s Lukášom Kudličkom a po krátkom romániku nasledovalo manželstvo. Adela Brunovská poriadne zamiešala kartami. Bude rozvod? Aj na to sa diváci pýtajú a sú netrpezliví. Hoci to Nela pre zmluvu nemohla prezradiť, vyšla s pravdou von, že v Adelinej koži by nechcela byť.
„Dúfam, že v takej situácii by som sa nikdy neocitla. Ja by som veľmi nechcela, aby som si niekedy vo svojom živote držala hnev. Pre mňa takáto pomsta, ktorú ona v sebe nosí, je absolútne nepredstaviteľná. Takže by som to chcela mať rýchlo z krku. Dúfam, že sa mi podobná situácia nestane,” priznala Nela.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Aj keď bola zvyknutá na pozitívne úlohy, Adelu si priam užíva. „Ja to milujem. Objavila som v sebe nový charakter, extrémne si to užívam a som veľmi vďačná za túto príležitosť. Úplne inak sa to hrá, hrá sa to úžasne a mňa to veľmi baví. Ja som taká špina, že si to naozaj užívam,“ dodala Nela, pre ktorú je natáčanie pre dobový seriál iné v porovnaní s tými predošlými.
Nahlásiť chybu v článku