Šokovala svojou výpoveďou. Herečka zo Sľubu priznala vrodenú chybu, pre ktorú strávila veľa času v nemocnici

Slovenská herečka otvorene prehovorila o niečom, čo sa jej týka už od narodenia. Sprevádza ju to celý život, a napriek tomu, že ide o citlivú tému, nebála sa povedať slová, ktoré by sa iní zdráhali vysloviť.
Seriálová hviezda Adriána Brnčalová sa spolu so svojím hereckým kolegom Kristiánom Baranom, a tiež Gabrielou Marcinkovou, ktorí sa stretávajú na pľaci pri nakrúcaní Sľubu, stala jednou z ambasádoriek celoslovenskej dobročinnej iniciatívy Deň s nadáciou Markíza. Jej cieľom je pomoc pri zlepšovaní života detí na Slovensku. Aj preto padla reč na herečkino detstvo a v relácii Na káve s priznala ťažké časy.
Má za sebou náročné obdobie
Nikto nečakal, čo povie. A hoci je vďačná za svoju úžasnú rodinu, ktorú má, predsa len je niečo, na čo nerada spomína. Napokon, podľa jej slov, si aj tak na to príliš nepamätá. „Čo sa týka môjho detstva, pochádzam z kompletnej rodiny. Moji rodičia sú perfektní a myslím si, že som mala vďaka nim vytvorené veľmi dobre zázemie, takže som nemala toľko pochybností vo svojom detstve,” uviedla predstaviteľka Zuzany Fraňovej v retro seriáli.
Žiadne dieťa by však nemalo prežiť to, čo ona. „Keď som bola malá, mala som zdravotné problémy, chodili sme pravidelne po doktoroch a ja mám doteraz z nich traumu a aj z trávenia času v nemocnici,” vyšla s pravdou von.
Zázemie, ktoré jej vytvorili rodičia, mala perfektné, no časy strávené v nemocničnom prostredí neboli jednoduché. „Bolo to náročné obdobie. Aj pre mojich rodičov. Museli ma zo začiatku nejakým spôsobom upokojovať a vďaka tomu sme si vybudovali veľmi pevný a silný vzťah,” pokračovala.
