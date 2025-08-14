Smutné čísla z Ukrajiny: Počet civilných obetí bol v júli najvyšší od mája 2022. Riziko je vyššie a naďalej stúpa

Počet civilných obetí na Ukrajine bol v júli najvyšší od mája 2022, uviedla v stredu Misia OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine (HRMMU). V predchádzajúcom mesiaci podľa jej najnovšej správy zahynulo v dôsledku bojov 286 civilistov a ďalších 1388 ich utrpelo zranenia, informuje TASR.
V porovnaní s mesiacom jún došlo k nárastu počtu civilných obetí v júli hlavne v oblastiach kontrolovaných ukrajinskou vládou pozdĺž frontovej línie. To podľa HRMMU odzrkadľuje intenzívne vojenské úsilie ruských síl o dobytie územia Ukrajiny, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii.
O 48 % viac obetí
„Druhý mesiac po sebe dosiahol počet civilných obetí na Ukrajine nové trojročné maximum,“ uviedla vo vyhlásení vedúca misie HRMMU Danielle Bellová. „Iba v prvých troch mesiacoch po tom, ako Ruská federácia začala svoju rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, bolo zabitých a zranených viac ľudí ako za uplynulý mesiac,“ podotkla.
Použitie zbraní s dlhým doletom vrátane rakiet a dronov spôsobilo takmer 40 percent všetkých obetí za mesiac júl, pričom si vyžiadalo 89 mŕtvych a 572 zranených. Napríklad útok z 31. júla na Kyjev zabil 31 ľudí a 171 ich zranil. Podľa HRMMU ide o najvyšší overený počet civilných obetí v ukrajinskom hlavnom meste od začiatku invázie. Väčšina z obetí sa nachádzala v budove, ktorú trafila raketa. O život vtedy prišlo aj päť detí.
Misia OSN, ktorú zriadili v roku 2014, uviedla, že od začiatku invázie podľa jej údajov zahynulo na Ukrajine najmenej 13 883 civilistov, z toho 726 detí, a ďalších 35 548 ľudí vrátane 2234 detí utrpelo zranenia. Súčasne upozornila, že vysoký počet zabitých a zranených v júli je pokračovaním v trende neustáleho rastu civilných obetí v roku 2025; počet obetí za prvých sedem mesiacov tohto roka bol o 48 percent vyšší ako v rovnakom období vlani.
Riziko stúpa
„Či ste v nemocnici alebo vo väzení, doma alebo v práci, blízko alebo ďaleko od frontovej línie, ak ste dnes na Ukrajine, riskujete, že vás vojna zabije alebo zraní. Riziko je výrazne vyššie ako v minulom roku a naďalej stúpa,“ varovala Bellová.
HRMMU správu zverejnila niekoľko dní pred nadchádzajúcim summitom medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý sa uskutoční v piatok na Aljaške. Lídri budú diskutovať o možnom mierovom riešení tri a pol roka trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine.
Nahlásiť chybu v článku