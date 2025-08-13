Trump o trojstretnutí s Putinom a Zelenským: Chcem ho takmer okamžite. Rusko môže mať vážne následky, ak nezastaví vojnu

Foto: SITA

TASR
Matej Mensatoris
Trojstranné stretnutie s Putinom by som chcel čo najrýchlejšie, hovorí Trump.

Americký prezident Donald Trump označil stredajšie online rokovanie s európskymi lídrami za veľmi dobré. Potvrdil, že po piatkovom stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa ihneď skontaktuje s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a s niektorým európskymi lídrami. Pokiaľ sa prvé stretnutie s Putinom vyvinie podľa predstáv, americký prezident by chcel uskutočniť aj druhé rokovanie so šéfom Kremľa, na ktorom by sa zúčastnil aj Zelenskyj, a to „takmer okamžite“. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.

Takmer okamžite

Ak prvé stretnutie skončí dobre, uskutočníme rýchlo druhé stretnutie. Chcel by som, aby sa uskutočnilo takmer okamžite,“ vyhlásil Trump. „Budeme mať rýchle druhé stretnutie medzi prezidentom Putinom, prezidentom Zelenským a mnou, ak ma tam budú chcieť mať,“ podotkol americký prezident.

Trump očakáva, že určitý pokrok sa dá dosiahnuť už na prvom stretnutí s Putinom, ktoré však v prvom rade bude slúžiť na prípravu pôdy pred druhou schôdzkou.

Foto: SITA/AP

Nemusí sa ale ani konať

Šéf Bieleho domu však nevylúčil, že druhé rokovanie sa vôbec nemusí uskutočniť. „Možno nebude žiadne druhé stretnutie, ak budem mať pocit, že nie je vhodné ho usporiadať a nedostanem odpovede, ktoré potrebujeme,“ deklaroval. Rusku zároveň pohrozil „vážnymi následkami“ v prípade, že na piatkovom stretnutí Putin nebude súhlasiť so zastavením vojny. Viac podrobností však neposkytol.

O popoludňajšom online stretnutí s európskymi lídrami sa vyjadril veľmi pozitívne. „Udelil by som mu desať bodov z desiatich, bolo veľmi, veľmi priateľské,“ zdôraznil.

Trump vo svojom vyjadrení pre médiá, ktoré predniesol v rámci návštevy Kennedyho centra vo Washingtone, pripustil, že nedokáže prinútiť Putina, aby ruská armáda prestala útočiť na civilistov na Ukrajine.

Mal som s ním veľa dobrých rozhovorov. Potom prídem domov a vidím, že raketa zasiahla domov dôchodcov alebo bytový dom a ľudia ležia mŕtvi na ulici,“ povedal americký prezident. „Takže odpoveď na túto otázku je, že presvedčiť ho nedokážem, pretože som s ním už o tom hovoril,“ dodal.

