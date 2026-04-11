Smrteľná nehoda v žilinskom okrese: 35-ročný muž zostal zakliesnený pod štvorkolkou

Zuzana Veslíková
TASR
Telo muža bez známok života našli v sobotu dopoludnia.

Nehoda na štvorkolke v katastri obce Belá (okres Žilina) si vyžiadala život 35-ročného muža. Ďalší 62-ročný muž sa v sobotu zranil pri páde štvorkolky v lesnom poraste v miestnej časti Turzovky (okres Čadca). Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

K prevráteniu štvorkolky, pod ktorou zostal zakliesnený 35-ročný muž, došlo podľa doterajších zistení polície pravdepodobne v piatok. Telo muža bez známok života našli v sobotu dopoludnia.

„Vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Presné príčiny a okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedli policajti.

Druhého 62-ročného muža, ktorý sa zranil pri prevrátení štvorkolky v Turzovke, previezli leteckí záchranári do nemocnice.

Dbajte na zvýšenú opatrnosť

Polícia v tejto súvislosti apeluje na všetkých vodičov štvorkoliek, aby pri jazde v lesnom a náročnom teréne dbali na zvýšenú opatrnosť, prispôsobili jazdu svojim schopnostiam a technickému stavu, ako i nepodceňovali riziká, ktoré takýto terén prináša.

„Jazda v lesnom poraste si vyžaduje maximálnu obozretnosť, keďže aj menšia chyba môže mať fatálne následky,“ dodali policajti.

