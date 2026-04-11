Fico podporil Orbána: Nikdy som nestretol takého bojovníka za suverenitu, uviedol. Odcestuje do Vietnamu

Premiérovi Maďarska Viktorovi Orbánovi želám, aby sa mu v parlamentných voľbách naplnili všetky politické ciele. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) na sociálnej sieti v súvislosti s nedeľňajšími parlamentnými voľbami v Maďarsku. Priblížil, že voľby bude sledovať vo Vietname počas svojej krátkej oficiálnej návštevy.
„Želám Viktorovi Orbánovi, aby sa mu v parlamentných voľbách naplnili všetky politické ciele. Počas mojej dlhej politickej kariéry som nikdy nestretol takého bojovníka za suverenitu a národné záujmy vlastnej krajiny, akým je maďarský premiér,“ napísal Fico.
Dodal, že s Orbánom investujú veľa energie do „kvalitných priateľských vzťahov“ medzi krajinami a nadštandardného postavenia národnostných menšín.
Parlamentné voľby v krajine sa konajú v nedeľu
Maďarskú politickú scénu už 16 rokov ovláda strana Fidesz. Jej líder Viktor Orbán vládne v bloku s kresťanskodemokratickou KDNP nepretržite od roku 2010 a v predchádzajúcich štyroch po sebe idúcich parlamentných voľbách získal ústavnú väčšinu.
Premiér v sobotu odcestuje do Vietnamu, stretne sa i s vietnamským prezidentom
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v sobotu vo večerných hodinách odcestuje na oficiálnu návštevu Vietnamu. V rámci nej sa stretne s predsedom vlády Vietnamu Le Minh Hungom. Prijme ho tiež vietnamský prezident To Lam.
Rokovanie s vietnamským premiérom má Fico na programe v pondelok. Hovoriť s ním má o rozvoji bilaterálnych vzťahov medzi krajinami a možnosti ich posunutia na vyššiu úroveň v podobe strategického partnerstva. „V rámci programu sa predseda vlády SR tiež zúčastní na otvorení slovensko-vietnamského podnikateľského fóra,“ doplnili z úradu vlády.
