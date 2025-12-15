Sme na hrane vojny: Putin naťahuje mierové rokovania o Ukrajine, testuje Západ, tvrdí riaditeľka tajnej služby

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
Vojna na Ukrajine
Putin testuje Západ rôznymi taktikami.

Ruský prezident Vladimir Putin podľa šéfky britskej tajnej služby MI6 naťahuje mierové rokovania o Ukrajine a testuje Západ taktikami, ktoré spadajú „tesne pod hranicu vojny“. Blaise Metreweliová tvrdí, že Putin je aj naďalej odhodlaný „podrobiť si Ukrajinu a strpčovať život členom NATO“. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.

„Aktuálne sa pohybujeme v priestore medzi mierom a vojnou,“ povedala Metreweliová vo svojom prvom verejnom prejave, odkedy sa pred dvoma mesiacmi stala šéfkou MI6. Moskvu obvinila z vykonávania kybernetických útokov na kritickú infraštruktúru iných krajín, náletov dronov na európske letiská, podpaľačských incidentov, sabotáží, šírenia dezinformácií, ako aj „agresívnych aktivít v moriach, nad i pod hladinou“.

Foto: SITA/AP

Vývoz chaosu

„Vývoz chaosu je zámerom, nie chybou, tohto ruského prístupu k medzinárodnej angažovanosti a mali by sme byť pripravení na to, že to bude pokračovať, kým Putin nebude nútený zmeniť svoj kalkul,“ povedala. Varovanie zo strany prvej ženy na čele britskej tajnej služby prichádza v čase pokračujúcich rokovaní medzi americkou a ukrajinskou delegáciou o ukončení takmer štyri roky trvajúcej vojny na Ukrajine.

Metreweliová sa tiež svojimi vyjadreniami pridala k viacerým predstaviteľom západných spravodajských a obranných inštitúcií, ktorí varovali pred hrozbami zo strany Ruska. Náčelník britského generálneho štábu Richard Knighton v pondelok vyhlásil, že Putinovým cieľom je „spochybniť, obmedziť, rozdeliť a nakoniec zničiť NATO“.

