Slovensko zasiahne vrchol vlny horúčav: Na juhu sa teploty vyšplhajú až na 37 °C, popoludní udrú aj búrky

Ženy prechádzajú cez vodnú hmlu počas horúčav v Prešove

Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
Slovensko sa rozpáli na maximum.

Ak ste mali pocit, že posledné dni boli horúce, dnešok posunie latku ešte vyššie. Slovensko zasiahne vrchol aktuálnej vlny horúčav a v niektorých regiónoch budú teplomery ukazovať hodnoty, ktoré sa objavujú len počas najextrémnejších letných dní. Na juhu krajiny môže teplota vystúpiť až na 37 °C, no tým sa dnešné problémy neskončia.

Popoludní totiž začne pribúdať oblačnosť a miestami sa vytvoria aj búrky sprevádzané prívalovými zrážkami. Podľa portálu iMeteo vrcholí prílev veľmi teplého vzduchu tropického pôvodu, ktorý sa v uplynulých dňoch hromadil nad západnou Európou. Meteorológovia preto vydali viacero výstrah pred vysokými teplotami a upozorňujú, že dnešné počasie môže predstavovať výraznú záťaž pre ľudský organizmus.

Na juhu Slovenska bude najhoršie

Najvážnejšia situácia sa očakáva v okresoch Komárno a Nové Zámky. Práve tam platia výstrahy tretieho stupňa a teploty môžu vystúpiť až na 37 °C. Veľmi horúco bude aj v ďalších častiach západného a južného Slovenska. V Bratislave, na Záhorí, v Podunajskej nížine či v okresoch Veľký Krtíš, Lučenec a Rimavská Sobota sa očakávajú maximá od 34 °C do 36 °C.

Návštevníci na jazere Zlaté piesky počas horúceho letného dňa
Foto: TASR/Pavol Zachar

Ani zvyšok krajiny si od horúčav príliš neoddýchne. Na Považí, hornej Nitre, vo Zvolenskej kotline a vo veľkej časti východného Slovenska sa teploty vyšplhajú na 32 až 33 °C. Najmiernejšie podmienky budú na severe. Orava, Kysuce, Liptov či Spiš sa síce vyhnú najväčším extrémom, no aj tam bude panovať pravé letné počasie.

Horúčavy potrápia organizmus

Pri takýchto vysokých teplotách môžu mať problémy nielen seniori, malé deti alebo chronicky chorí ľudia. Riziko prehriatia či dehydratácie hrozí aj zdravým osobám, najmä ak budú dlhšie vystavené slnku. Najrizikovejšie obdobie bude medzi 11.00 a 15.00 hodinou. Odborníci odporúčajú dodržiavať pitný režim, obmedziť fyzickú námahu a pokiaľ je to možné, zdržiavať sa v tieni alebo v chladnejších priestoroch.

Dnešné počasie nebude len o vysokých teplotách. Nad Slovensko sa dostáva aj viac vlhkosti, ktorá spolu s intenzívnym slnečným žiarením vytvorí podmienky na vznik búrok. Počas popoludnia začne nad viacerými regiónmi rýchlo narastať kopovitá oblačnosť. Prvé prehánky a búrky sa očakávajú najmä v horských oblastiach stredného Slovenska a na západe východného Slovenska. Najvyššie riziko ich výskytu je na Orave, Liptove, Spiši, v Gemeri a na Horehroní.

Na nebezpečné horúčavy upozorňuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Výstrahy pred vysokými teplotami budú platiť v sobotu od 13.00 do 18.00 hodiny na väčšine územia Slovenska. Výstrahy druhého stupňa vydali meteorológovia pre celý Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj, ako aj pre okresy Krupina a Veľký Krtíš.

V týchto oblastiach sa očakávajú maximálne teploty nad 35 °C. SHMÚ upozorňuje, že takéto horúčavy predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, zvyšujú záťaž organizmu počas fyzickej aktivity a zároveň zvyšujú riziko vzniku požiarov.

Výstrahy prvého stupňa platia pre väčšinu Banskobystrického a Košického kraja a tiež pre okresy Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou. Aj tam sa očakávajú veľmi vysoké teploty, ktoré môžu prekročiť 33 °C.

Nebezpečné budú najmä prívalové zrážky

Meteorológovia neočakávajú rozsiahlu búrkovú líniu, ale skôr jednotlivé búrkové bunky. Tie sa budú pohybovať veľmi pomaly, čo môže byť najväčší problém.

Ak sa búrka zastaví nad jednou lokalitou na dlhší čas, môže priniesť prívalové zrážky, ktoré spôsobia lokálne zatopenia. Voda môže komplikovať situáciu najmä na cestách, v podjazdoch a v miestach so zhoršeným odtokom. Vo večerných hodinách sa intenzívna búrková aktivita očakáva aj v Rakúsku a na Morave.

Búrkové mračná
Foto: Pexels

Súčasné predpovede naznačujú, že najsilnejšie búrky zostanú prevažne za našimi hranicami, no ich okrajové prejavy môžu zasiahnuť aj Slovensko. Dnešok tak prinesie kombináciu dvoch výrazných meteorologických javov. Najskôr udrú extrémne horúčavy s teplotami do 37 °C, neskôr sa v niektorých regiónoch môžu objaviť búrky a prívalové zrážky. Predpovede navyše naznačujú, že z pohľadu búrkovej aktivity môže byť zajtrajší deň ešte búrlivejší.

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