Slovensko tají vývoz zbraní: Mieria do krajiny, ktorá je podozrivá z genocídy

Slovensko podľa Amnesty utajuje vývoz zbraní do Izraela aj napriek zisteniam o genocíde, ktorej obeťou sú aj tisíce detí. Nezisková organizácia Amnesty International Slovensko (AIS) na svojom webe upozornila na utajovanie vývozu zbraní do Izraela v najnovšej výročnej správe o obchode s výrobkami obranného priemyslu.

„Ide o vedomé utajenie, ku ktorému dochádza v čase, keď sa izraelská ofenzíva v pásme Gazy vyšetruje ako genocída. Slovensko tak koná v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami,“ vyhlásila organizácia. Riaditeľ AIS Rado Sloboda podotkol, že čochvíľa budú sociálne siete plné odkazov politikov o tom, aké sú deti dôležité.

Zodpovednosť za ochranu detí podľa AIS Slovensko nedodržiava

„V skutočnosti svoje povinnosti voči deťom Slovensko hanebne zanedbáva. A to sa netýka len detí na Slovensku. Štát má zodpovednosť zrealizovať všetky vykonateľné opatrenia aj na zabezpečenie ochrany detí postihnutých ozbrojeným konfliktom,“ zdôraznil Sloboda s tým, že v prípade detí v pásme Gazy Slovenská republiky tento záväzok nedodržiava, keďže obchod so zbraňami medzi Slovenskom a Izraelom pokračuje.

Ako organizácia priblížila, Slovensko v rámci oficiálnych výkazov nezverejňuje údaje, ktoré sa týkajú vývozu zbraní do Izraela, zatiaľ čo Česko, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Poľsko či Fínsko uvádzajú aspoň čiastočné dáta. Slovensko tak podľa Amnesty zo svojej správy informácie o počte a hodnote licencií na zbrojný obchod s Izraelom vynecháva a vedome ich skrýva pred verejnosťou.

Amnesty upozorňuje aj na chyby v metodike

„Slovensko by malo verejnosti vysvetliť, prečo tají niečo, čo iné krajiny minimálne v nejakom rozsahu zverejňujú. Všetkým je zároveň jasné, že nulu tajiť netreba,“ doplnil Sloboda. Organizácia AIS vysvetlila, že takýto prístup odporuje princípu transparentnosti, čomu sa SR zaviazala ratifikáciou Zmluvy o obchodovaní so zbraňami (ATT).

Problém sa podľa Amnesty však netýka len netransparentného uplatňovanie režimu utajenia „vyhradené“, ale aj metodiky reportovania. AIS upozorňuje, že Slovensko v čerpaných licenciách uvádza len tie, ktoré boli udelené v aktuálnom roku, pričom čerpanie z licencií z predchádzajúcich rokov, ktoré môžu byť platné aj niekoľko rokov, nie je vo výročnej správe započítané. Značná časť vývozu tak môže byť podľa AIS pred verejnosťou skrytá, ak sa realizuje na základe starších licencií.

Ako ďalej Amnesty upozorňuje, zmluva ATT stanovuje, že zbrane sa nesmú vyvážať do krajín, v ktorých jestvuje vedomosť, že by sa mohli používať na páchanie genocídy, vojnových zločinov alebo závažných porušení ľudských práv.

„V kontexte izraelskej ofenzívy v pásme Gazy je táto vedomosť jasne zdokumentovaná,“ zdôrazňuje Amnesty s tým, že v decembru 2024 vydali aj výskumnú správu, podľa ktorej Izrael pácha genocídu na palestínskom civilnom obyvateľstve v Gaze, čo podľa AIS potvrdzuje aj osobitná spravodajkyňa OSN, Human Rights Watch a predbežné rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora (ICJ).

Tisíce obetí, z toho tretina detí

Organizácia súčasne pripomenula, že obeťami v pásme Gazy sa stalo viac ako 50-tisíc ľudí, z čoho tretina boli deti a mladí. A tí, ktorí zostávajú v pásme Gazy, trpia nedostatkom jedla, vody či liekov. Amnesty súčasne zdokumentovala kritický vplyv aktuálneho stavu na tisíce detí, z ktorých mnohé trpia podvýživou a ďalšími zdravotnými problémami.

„Na pozadí týchto skutočností Slovensko naďalej uzatvára zbrojné obchody s Izraelom a zároveň vývoz zbraní utajuje,“ vyhlásila organizácia a priblížila, že to odporuje nielen zmluve ATT, ale aj Dohovoru o genocíde, a SR podľa Amnesty porušuje aj Dohovor o právach dieťaťa (CRC).

Amnesty žiada zverejniť zoznamy

„Viac než 15-tisíc detí bolo podľa údajov UNICEF zabitých v pásme Gazy od októbra 2023. Desaťtisíce ďalších sú nezvestné, podvyživené, traumatizované alebo zmrzačené,“ dodala organizácia. Sloboda je názoru, že mlčanie a utajovanie vývozu zbraní do Izraela je neakceptovateľné. Slovensko by podľa AIS malo okamžite zastaviť takéto obchody s Izraelom a vyzýva vládu, aby sa zaviazala prijať konkrétne opatrenia v súlade so záväzkami z Dohovoru o genocíde a medzinárodného humanitárneho práva.

„Slovensko by malo okamžite zastaviť všetky zbrojné obchody s Izraelom, zverejniť úplný zoznam udelených a čerpaných licencií za obdobie od októbra 2023, metodologicky upraviť reportovanie tak, aby správa zodpovedne informovala o skutočných obchodoch, a aktívne spolupracovať na vyšetrovaniach Medzinárodného trestného súdu,“ uzavrel Sloboda.