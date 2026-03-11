Slovensko priberá a obezitou trpia už aj deti. Odborníčka upozorňuje, že za to môže aj obezogénne prostredie, v ktorom žijeme

Každý piaty tínedžer na Slovensku má obezitu

PR článok
Až 2,8 milióna Slovákov dnes trpí nadváhou alebo obezitou.


Toto ochorenie sa netýka len dospelých, čoraz viac ohrozuje aj deti a tínedžerov. Priberanie na váhe sa pritom začína nenápadne, no jeho následky môžu byť vážne.

Menej sa hýbeme, viac sedíme

Podľa známej obezitologičky žijeme v takzvanom obezogénnom prostredí, ktoré nás prirodzene zvádza k nadmernému príjmu kalórií. Spoločne s nedostatkom pohybu, spánku a nadbytočným stresom tak prispieva k rastúcemu výskytu nadváhy a obezity ako závažného chronického ochorenia

„Máme ľahký prístup k energeticky bohatej strave, no zároveň výrazne nižší výdaj energie. Autom sa vezieme aj na krátke vzdialenosti a domáce práce za nás robia spotrebiče. Tie nám síce šetria čas, no zároveň nás pripravujú o prirodzený pohyb,“ vysvetľuje doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH., prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA) a predsedníčka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

Docentka MUDr. Ľubomíra Fábryová upozorňuje na narastajúci trend priberania

Kilá navyše sa nevyhýbajú ani deťom

Práve naopak, každý piaty 15-ročný mladistvý na Slovensku má dnes obezitu. Podľa štatistík sa nadváha začína objavovať už aj v škôlkach a približne 13 % sedemročných detí trpí obezitou. Spoliehať sa, že z toho vyrastú, nestačí. Deti, rovnako ako dospelých s nadváhou, ohrozuje vysoký krvný tlak, cukrovka, hormonálne či ortopedické ťažkosti.

O to dôležitejšia je prevencia nielen doma, ale aj vo vzdelávacích zariadeniach. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča zjesť aspoň päť porcií ovocia a zeleniny denne, školské desiate sú však často plné sladkostí a sladených nápojov. Aj preto projekt Čerstvé hlavičky od Kauflandu prináša pravidelné dávky čerstvého ovocia a zeleniny do škôl a škôlok. V tomto školskom roku si na nich pochutnalo už viac ako 25-tisíc detí po celom Slovensku.

To, že projekt má na ich stravovacie návyky reálny dopad, dokazujú aj výsledky prieskumu, v ktorom takmer polovica rodičov potvrdila, že ich deti začali jesť viac ovocia a zeleniny.

Zdravý životný štýl však nie je len o strave. Všimli ste si, že na Slovensku vďaka Kauflandu pribudlo už 28 K Parkov? Multifunkčné ihriská vytvorili priestor pre kolobežky a skejty, pingpongové rakety aj basketbalové lopty, presne tak, ako sa to na moderné športoviská, určené pre deti a mládež, patrí.

Zjesť päť dávok ovocia a zeleniny denne sa ukazuje ako problematické

Pomáha aj Linka obezity

„Je to prvá telefonická poradňa na Slovensku, ktorá prepája ľudí trpiacich nadváhou či obezitou priamo s odborníkmi. Lekári im môžu pomôcť zorientovať sa v zdravotnom stave a odporučiť ďalšie kroky k redukcii hmotnosti,“ hovorí doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH.

Linka obezity funguje každý utorok od 17.00 do 20.00 hod. už od roku 2023 aj vďaka podpore Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu. Stačí vytočiť číslo 0948 836 261 a anonymne a bezplatne sa poradiť s odborníkmi z oblasti obezitológie, diabetológie či psychológie. Od svojho spustenia už linka prijala viac ako 300 telefonátov. Ľudia sa pýtajú na účinnosť výživových doplnkov, obávajú sa jojo efektu, hľadajú motiváciu k pohybu aj možnosti liečby vo svojom regióne.

Kaufland je hlavným partnerom tohto projektu aj v roku 2026. „Vyvážené stravovanie zohráva v prevencii nadváhy a obezity významnú úlohu. Spolu so Slovenskou obezitologickou asociáciou chceme byť spoľahlivým partnerom pre všetkých, ktorí potrebujú podať pomocnú ruku,“ zdôrazňuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., a dodáva: „Budovanie správnych stravovacích návykov podporujeme dlhodobo a nezabúdame ani na najmladšie ročníky. Už deťom v materských školách prinášame čerstvé ovocie a zeleninu, podporujeme varenie na školách a budujeme športovo-oddychové areály naprieč celým Slovenskom, aby sme do miest priniesli atraktívne miesta na pohyb.“

Vedeli ste, že?

  • Obezita môže zaťažovať pečeň podobne ako alkohol.
  • Výrazne tiež zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ochorení, ktoré patria medzi najčastejšie príčiny úmrtí pacientov s obezitou.
  • S kilami navyše sa spája aj cukrovka 2. typu, poškodenie obličiek či kĺbov, niektoré onkologické ochorenia a v neposlednom rade psychické ťažkosti.
  • Depresiou trpí každý druhý človek s nadváhou alebo obezitou.
Žijeme v obezogénnom prostredí, kilá navyše sa týkajú detí aj dospelých
PR článok Kaufland

