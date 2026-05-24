Slovensko dnes zažilo prvý tropický deň tohto roka: Teplo bude aj v nasledujúcich dňoch

V nedeľu meteorológovia na území Slovenska zaznamenali prvý tropický deň tohto roka. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
Maximum teploty vzduchu aspoň 30 stupňov Celzia bolo podľa operatívnych údajov nameraných hneď na niekoľkých staniciach. „Šanca na tropický deň je aj v ďalších dňoch vysoká a v najteplejších lokalitách rovnajúca sa istote,“ uviedli meteorológovia. Teplé počasie bude vrcholiť v strede budúceho týždňa a následne príde mierne ochladenie.
