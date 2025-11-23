Slovensko dnes zasypal sneh: Biela pokrývka dorazila do všetkých regiónov a skomplikovala dopravu. Vieme, ako dlho sa udrží

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
TASR
Slovensko zasiahlo prvé výrazné sneženie tejto sezóny.

Slovensko sa dnes zobudilo do rána, ktoré už na prvý pohľad pripomínalo začínajúcu zimu. Počas noci napadlo množstvo snehu v mestách aj v nížinách a biela vrstva sa udržala na väčšine územia. V Košiciach, Rimavskej Sobote aj v Nových Zámkoch ležal čerstvý sneh a na viacerých miestach mal hrúbku okolo 10 cm.

Ako uvádza portál iMeteo, sneženie bolo celoplošné a ide o prvú väčšiu snehovú epizódu tejto sezóny. Už od skorého rána sa prejavili aj komplikácie v doprave, najmä tam, kde sneh prechádzal do dažďa a vytváral poľadovicu.

Čaká nád sneh aj nízke teploty

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) bude aj dnes počasie ovplyvňovať výšková tlaková níž. Nad Maďarskom, Rumunskom a Ukrajinou sa zároveň vlní frontálne rozhranie, čo udržiava oblačnosť a zrážky na veľkej časti Slovenska.

Ilustračná foto: Facebook – ZSSK

Ráno a dopoludnia bude ešte oblačno až zamračené a na mnohých miestach bude snežiť. Na juhu sa môže objaviť aj dážď so snehom. V priebehu dňa začne od juhozápadu zrážok ubúdať a najmä na západe môžu neskôr vzniknúť krátkodobé svetlejšie úseky. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať medzi -2 a 3 °C, na Orave a pod Tatrami bude chladnejšie, približne medzi -4 a -2 °C. Vo výške okolo 1500 m bude okolo -7 °C. Vietor bude väčšinou slabý, na západe ráno severozápadný s rýchlosťou okolo 30 km/h.

Ranné cesty boli miestami problematické

Sneh a poľadovica skomplikovali dopravu najmä v nížinách, kde sa prvé zrážky miešali s dažďom. Slovenská správa ciest upozornila na tvorbu snehových jazykov v okolí Telgártu, Bašky a Budimíra. Viaceré horské priechody mali ráno obmedzenia pre ťažšie vozidlá a miestami bola veľmi slabá viditeľnosť, najmä pri Liptovskom Mikuláši, Poprade a Košiciach.

Pondelok prinesie teplejší vzduch, viac zrážok a silnejší vietor

V pondelok dôjde k zmene charakteru počasia. Po prednej strane tlakovej níže, ktorá sa presunie od Britských ostrovov nad Severné more a Benelux, začne do našej oblasti prúdiť teplejší a vlhký vzduch od juhozápadu. Ten prinesie ďalšie, tentoraz zmiešané zrážky.

V noci klesne teplota na -2 až -7 °C, v niektorých dolinách a kotlinách až na -12 °C. Ráno sa môže objaviť aj čiastočne zmenšená oblačnosť, no v priebehu dňa sa opäť zatiahne a zrážky sa rozšíria. Na severe a vo vyšších polohách bude snežiť, no na juhu a juhozápade sa bude sneh miešať s dažďom alebo prejde do čisto dažďových zrážok.

Ilustračná foto: Needpix

Najvyššia denná teplota zajtra dosiahne -2 až 3 °C, na juhozápade miestami aj okolo 6 °C. Juhovýchodný až južný vietor sa postupne zosilní na približne 35 km/h a v nárazoch môže krátkodobo dosiahnuť okolo 55 km/h. Vo vyšších polohách sa popoludní očakáva búrlivý vietor až víchrica.

Prvé výrazné sneženie naznačilo, že studený vzduch sa u nás udrží. Aj keď sa môže počas pondelka v nížinách objaviť dážď, vo vyšších polohách sa snehová pokrývka udrží a ďalšie snehové epizódy môžu prísť už v najbližších dňoch. Ak ste sa dnes zobudili do bielej krajiny, je pravdepodobné, že podobný obraz sa bude v nasledujúcich týždňoch opakovať. Zima sa totiž len začala.

