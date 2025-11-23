Slovensko dnes zasypal sneh: Biela pokrývka dorazila do všetkých regiónov a skomplikovala dopravu. Vieme, ako dlho sa udrží

Slovensko sa dnes zobudilo do rána, ktoré už na prvý pohľad pripomínalo začínajúcu zimu. Počas noci napadlo množstvo snehu v mestách aj v nížinách a biela vrstva sa udržala na väčšine územia. V Košiciach, Rimavskej Sobote aj v Nových Zámkoch ležal čerstvý sneh a na viacerých miestach mal hrúbku okolo 10 cm.
Ako uvádza portál iMeteo, sneženie bolo celoplošné a ide o prvú väčšiu snehovú epizódu tejto sezóny. Už od skorého rána sa prejavili aj komplikácie v doprave, najmä tam, kde sneh prechádzal do dažďa a vytváral poľadovicu.
Čaká nád sneh aj nízke teploty
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) bude aj dnes počasie ovplyvňovať výšková tlaková níž. Nad Maďarskom, Rumunskom a Ukrajinou sa zároveň vlní frontálne rozhranie, čo udržiava oblačnosť a zrážky na veľkej časti Slovenska.
Ráno a dopoludnia bude ešte oblačno až zamračené a na mnohých miestach bude snežiť. Na juhu sa môže objaviť aj dážď so snehom. V priebehu dňa začne od juhozápadu zrážok ubúdať a najmä na západe môžu neskôr vzniknúť krátkodobé svetlejšie úseky. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať medzi -2 a 3 °C, na Orave a pod Tatrami bude chladnejšie, približne medzi -4 a -2 °C. Vo výške okolo 1500 m bude okolo -7 °C. Vietor bude väčšinou slabý, na západe ráno severozápadný s rýchlosťou okolo 30 km/h.
Ranné cesty boli miestami problematické
Sneh a poľadovica skomplikovali dopravu najmä v nížinách, kde sa prvé zrážky miešali s dažďom. Slovenská správa ciest upozornila na tvorbu snehových jazykov v okolí Telgártu, Bašky a Budimíra. Viaceré horské priechody mali ráno obmedzenia pre ťažšie vozidlá a miestami bola veľmi slabá viditeľnosť, najmä pri Liptovskom Mikuláši, Poprade a Košiciach.
Pondelok prinesie teplejší vzduch, viac zrážok a silnejší vietor
V pondelok dôjde k zmene charakteru počasia. Po prednej strane tlakovej níže, ktorá sa presunie od Britských ostrovov nad Severné more a Benelux, začne do našej oblasti prúdiť teplejší a vlhký vzduch od juhozápadu. Ten prinesie ďalšie, tentoraz zmiešané zrážky.
V noci klesne teplota na -2 až -7 °C, v niektorých dolinách a kotlinách až na -12 °C. Ráno sa môže objaviť aj čiastočne zmenšená oblačnosť, no v priebehu dňa sa opäť zatiahne a zrážky sa rozšíria. Na severe a vo vyšších polohách bude snežiť, no na juhu a juhozápade sa bude sneh miešať s dažďom alebo prejde do čisto dažďových zrážok.
Najvyššia denná teplota zajtra dosiahne -2 až 3 °C, na juhozápade miestami aj okolo 6 °C. Juhovýchodný až južný vietor sa postupne zosilní na približne 35 km/h a v nárazoch môže krátkodobo dosiahnuť okolo 55 km/h. Vo vyšších polohách sa popoludní očakáva búrlivý vietor až víchrica.
Prvé výrazné sneženie naznačilo, že studený vzduch sa u nás udrží. Aj keď sa môže počas pondelka v nížinách objaviť dážď, vo vyšších polohách sa snehová pokrývka udrží a ďalšie snehové epizódy môžu prísť už v najbližších dňoch. Ak ste sa dnes zobudili do bielej krajiny, je pravdepodobné, že podobný obraz sa bude v nasledujúcich týždňoch opakovať. Zima sa totiž len začala.
Nahlásiť chybu v článku