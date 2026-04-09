Slovenskí politici by si mohli zobrať príklad: Žiadny tryskáč či luxus, členovia vlády budú cestovať autobusom

Roland Brožkovič
TASR
Cieľom je znížiť spotrebu paliva v reakcii na energetickú krízu.

Prezidentka Tanzánie Samia Suluhu Hassanová v stredu nariadila vládnym predstaviteľom, aby počas oficiálnych návštev cestovali spolu jedným autobusom. Cieľom je znížiť spotrebu paliva v reakcii na energetickú krízu spôsobenú vojnou na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Hassanová uviedla, že počas jej oficiálnych ciest zostane v kolóne iba základný konvoj vrátane sprievodu, polície a záložného vozidla. Bežne kolónu tvorí aj viac ako 30 vozidiel vrátane luxusných SUV a policajných áut, čo navyše často spôsobuje dopravné zápchy.

Chcú znížiť spotrebu

„Odteraz, nech pôjdem kamkoľvek, všetci predstavitelia budú cestovať spolu v jednom autobuse, aby sa znížila spotreba paliva,“ vysvetlila. Pre situáciu na Blízkom východe ceny paliva v Tanzánii narástli v marci približne o tretinu.

Tatry mountain resorts vykázalo stratu 58 miliónov eur. Igor Rattaj priblížil skutočné dôvody

