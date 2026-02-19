Slovenskej rieke hrozí ekologická katastrofa: Do vody sa dostal nebezpečný odpad, inšpekcia koná

Po úniku čierneho lúhu v priemyselnom objekte v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou zistili znečistenie rieky Ondava. Ako uviedla pre TASR Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), pôvodcovi znečistenia uložili opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd, ako aj opatrenia na odstránenie škodlivých následkov. V areáli bývalej celulózky došlo k úniku v pondelok (16. 2.).
K mimoriadnemu zhoršeniu vôd došlo vytekaním čierneho lúhu z poškodeného potrubného rozvodu patriaceho k nádrži na prevádzke Práčovňa. „Čierny lúh vznikajúci pri výrobe buničiny predstavuje technologický odpadný roztok s vysokým obsahom organických látok (najmä lignínových derivátov) a vysokou alkalitou,“ uviedli v stanovisku SIŽP.
Zásah hasičov a odber vzoriek
Na mieste zasahovali aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí poškodené potrubie zatmelili a vytekajúcu znečisťujúcu látku do zatvrdnutia tmelu riedili vodou. Celá prevádzka je podľa SIŽP odkanalizovaná do kanalizácie takzvaných čiernych vôd, ktorá ústi do čistiarne odpadových vôd.
Pri obhliadke výustného objektu z čistiarne odpadových vôd pozorovali vytekanie vôd do vodného toku Ondava. Inšpekcia preto požiadala Slovenský vodohospodársky podnik o spoluprácu pri odbere vzoriek a ich laboratórnom rozbore. Po doručení výsledkov vzoriek vôd bolo preukázané znečistenie vodného toku Ondava. Inšpektorát životného prostredia Košice rieši udalosť podľa vodného zákona. Subjekt, ktorý má zabezpečiť vykonanie potrebných opatrení, je v rámci konkurzného konania správca konkurznej podstaty.
Starostovia upozorňujú na ekologické riziko
Na zhoršujúcu sa situáciu v areáli bývalého podniku Bukóza, ktorý je terčom rozkrádania a predstavuje aj ekologické riziko, upozornili vo februári starostovia zo Združenia miest a obcí Vranovského regiónu. Vyzvali kompetentné štátne inštitúcie na urgentné riešenie. Spoločnosť Bukóza Holding ukončila činnosť koncom roka 2024. Areál spoločnosti, ktorá je v konkurze, aktuálne spravuje viacero správcovských spoločností.
