Slovenskej rieke hrozí ekologická katastrofa: Do vody sa dostal nebezpečný odpad, inšpekcia koná

Foto: TASR/Roman Hanc

Nina Malovcová
TASR
Únik technologického odpadu preveruje inšpekcia.

Po úniku čierneho lúhu v priemyselnom objekte v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou zistili znečistenie rieky Ondava. Ako uviedla pre TASR Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), pôvodcovi znečistenia uložili opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd, ako aj opatrenia na odstránenie škodlivých následkov. V areáli bývalej celulózky došlo k úniku v pondelok (16. 2.).

K mimoriadnemu zhoršeniu vôd došlo vytekaním čierneho lúhu z poškodeného potrubného rozvodu patriaceho k nádrži na prevádzke Práčovňa. „Čierny lúh vznikajúci pri výrobe buničiny predstavuje technologický odpadný roztok s vysokým obsahom organických látok (najmä lignínových derivátov) a vysokou alkalitou,“ uviedli v stanovisku SIŽP.

Zásah hasičov a odber vzoriek

Na mieste zasahovali aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí poškodené potrubie zatmelili a vytekajúcu znečisťujúcu látku do zatvrdnutia tmelu riedili vodou. Celá prevádzka je podľa SIŽP odkanalizovaná do kanalizácie takzvaných čiernych vôd, ktorá ústi do čistiarne odpadových vôd.

Foto: TASR – Milan Kapusta

Pri obhliadke výustného objektu z čistiarne odpadových vôd pozorovali vytekanie vôd do vodného toku Ondava. Inšpekcia preto požiadala Slovenský vodohospodársky podnik o spoluprácu pri odbere vzoriek a ich laboratórnom rozbore. Po doručení výsledkov vzoriek vôd bolo preukázané znečistenie vodného toku Ondava. Inšpektorát životného prostredia Košice rieši udalosť podľa vodného zákona. Subjekt, ktorý má zabezpečiť vykonanie potrebných opatrení, je v rámci konkurzného konania správca konkurznej podstaty.

Starostovia upozorňujú na ekologické riziko

Na zhoršujúcu sa situáciu v areáli bývalého podniku Bukóza, ktorý je terčom rozkrádania a predstavuje aj ekologické riziko, upozornili vo februári starostovia zo Združenia miest a obcí Vranovského regiónu. Vyzvali kompetentné štátne inštitúcie na urgentné riešenie. Spoločnosť Bukóza Holding ukončila činnosť koncom roka 2024. Areál spoločnosti, ktorá je v konkurze, aktuálne spravuje viacero správcovských spoločností.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac