Slovenská banka zavádza poplatok za doteraz bezplatnú službu: Ľudí to nahnevalo

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Poplatok rozdelil Slovákov na dva tábory.

Pripravte si peňaženku. Slovenská sporiteľňa totiž od prvého apríla zavádza nový poplatok. Klienti od budúceho mesiaca zaplatia za vydanie, obnovu a doručenie plastovej platobnej debetnej karty Visa.

Slovenská sporiteľňa zavádza poplatok

O zmene informuje Slovenská sporiteľňa na svojom webe. Poplatok 10 eur bude od 1. apríla 2026 účtovať „pri vydaní: posledný deň v mesiaci, v ktorom ste požiadali o vydanie novej karty, ale aj pri obnove: posledný deň v mesiaci, v ktorom uplynula platnosť pôvodnej karte.“ Poplatok sa týka aj prípadu, ak dôjde k poškodeniu karty.

Dodáva, že ak chce klient zrušiť obnovu plastovej karty, musí tak urobiť prostredníctvom Georgea najneskôr dva mesiace pred koncom platnosti karty. Ak ste mali kartu uloženú v mobilnej peňaženke, bude zrušená aj tam. Slovenská sporiteľňa preto klientov upozorňuje, aby si nezabudli založiť virtuálnu kartu.

Ilustračná foto: Unsplash

Platia isté výnimky, poplatok sa napríklad nebude týkať ľudí starších ako 62 rokov a mladších ako 16 rokov. Predlžuje sa však platnosť plastovej karty, a to na 5 rokov.

Krok sa nestretol s pochopením

Novinka sa však nestretla s priveľkým nadšením a niektorí ľudia na Reddite vyjadrili nespokojnosť. Autor príspevku píše, že toto je pre neho moment, keď sa rozhodol zo Slovenskej sporiteľne odísť.

SLSP obnova karty – poplatok pri exspiracii
by
u/ctrllaltt in
Slovakia

„Našťastie mi nová karta prišla vo februári, ale aj tak sa chystám zrušiť účet,“ píše jeden z komentujúcich. Ďalší ale dodáva, že kartou platí niekoľkokrát denne, no nespomína si, kedy naposledy použil tú plastovú. Pripájajú sa ďalší, ktorí si myslia, že plastovú kartu ani nepotrebujú a plánujú zrušenie jej obnovenia.

Niektorí poukázali na to, že v iných bankách je plastová platobná karta stále bezplatná. Dokonca ňou vraj môžu peniaze vyberať z ľubovoľného bankomatu. Viacerí sú ale so službami Slovenskej sporiteľne spokojní a zmenu neplánujú.

Ak vás zaujíma téma financií, prečítajte si náš článok o tom, čo si odborník na financie myslí o štátnych dlhopisoch. Nezabudnite sa tiež pozrieť na to, ako môžete investovať, ak vám na konci mesiaca ostáva hoci len 20 eur.

