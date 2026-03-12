Slovenská banka zavádza poplatok za doteraz bezplatnú službu: Ľudí to nahnevalo

Pripravte si peňaženku. Slovenská sporiteľňa totiž od prvého apríla zavádza nový poplatok. Klienti od budúceho mesiaca zaplatia za vydanie, obnovu a doručenie plastovej platobnej debetnej karty Visa.
Slovenská sporiteľňa zavádza poplatok
O zmene informuje Slovenská sporiteľňa na svojom webe. Poplatok 10 eur bude od 1. apríla 2026 účtovať „pri vydaní: posledný deň v mesiaci, v ktorom ste požiadali o vydanie novej karty, ale aj pri obnove: posledný deň v mesiaci, v ktorom uplynula platnosť pôvodnej karte.“ Poplatok sa týka aj prípadu, ak dôjde k poškodeniu karty.
Dodáva, že ak chce klient zrušiť obnovu plastovej karty, musí tak urobiť prostredníctvom Georgea najneskôr dva mesiace pred koncom platnosti karty. Ak ste mali kartu uloženú v mobilnej peňaženke, bude zrušená aj tam. Slovenská sporiteľňa preto klientov upozorňuje, aby si nezabudli založiť virtuálnu kartu.
Platia isté výnimky, poplatok sa napríklad nebude týkať ľudí starších ako 62 rokov a mladších ako 16 rokov. Predlžuje sa však platnosť plastovej karty, a to na 5 rokov.
Krok sa nestretol s pochopením
Novinka sa však nestretla s priveľkým nadšením a niektorí ľudia na Reddite vyjadrili nespokojnosť. Autor príspevku píše, že toto je pre neho moment, keď sa rozhodol zo Slovenskej sporiteľne odísť.
„Našťastie mi nová karta prišla vo februári, ale aj tak sa chystám zrušiť účet,“ píše jeden z komentujúcich. Ďalší ale dodáva, že kartou platí niekoľkokrát denne, no nespomína si, kedy naposledy použil tú plastovú. Pripájajú sa ďalší, ktorí si myslia, že plastovú kartu ani nepotrebujú a plánujú zrušenie jej obnovenia.
Niektorí poukázali na to, že v iných bankách je plastová platobná karta stále bezplatná. Dokonca ňou vraj môžu peniaze vyberať z ľubovoľného bankomatu. Viacerí sú ale so službami Slovenskej sporiteľne spokojní a zmenu neplánujú.
