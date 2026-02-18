Slovenská banka pripravuje zmenu: Klientom výrazne uľahčí život, zruší sa dôležitá povinnosť

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
Klientom ČSOB odpadne povinnosť mať samostatnú aplikáciu na autorizáciu internet bankingu.

Používatelia mobilného bankovníctva banky ČSOB sa v najbližšom období dočkajú výraznej zmeny. Spôsob, akým dnes potvrdzujú platby a prihlasujú sa do účtu, má prejsť zásadnou úpravou.

ČSOB pracuje na novej verzii svojej mobilnej aplikácie, v ktorej plánuje zrušiť potrebu používať samostatný autorizačný nástroj. Funkcia, ktorú dnes plní aplikácia SmartToken, má byť po novom priamo súčasťou hlavného bankového rozhrania. Žiadna ďalšia aplikácia tak nebude potrebná. Informoval o tom portál Živé.

Koniec prepínania medzi aplikáciami

V súčasnosti musia klienti pri prihlasovaní do internetového bankovníctva alebo pri potvrdzovaní platieb používať dve samostatné aplikácie. Tento krok chce banka odstrániť a všetky autorizačné procesy presunúť pod jednu strechu. Integrácia SmartTokenu priamo do hlavnej aplikácie má podľa banky uľahčiť každodenné používanie a spraviť celý proces rýchlejším a intuitívnejším.

Ilustračná foto: Pixabay

SmartToken bude integrovaný priamo v novej mobilnej aplikácii, aby bolo potvrdzovanie platieb jednoduchšie a pohodlnejšie. O spustení novej aplikácie vás budeme včas a jasne informovať. Pracujeme na tom, aby bol prechod pre klientov čo najplynulejší a skutočne smart,“ vyjadrili sa pracovníci banky pre portál Živé.

Nejde len o jednu funkciu

Zmeny sa nemajú týkať iba autorizácie platieb. Banka potvrdila, že pripravuje aj rozšírenie digitálnych služieb vrátane zavedenia virtuálnych platobných kariet. Zároveň chce zachovať a ďalej rozvíjať funkciu automatického sporenia, ktorú klienti poznajú z prostredia 365.banky, ktorú ČSOB prebrala.

