Slovenská banka pripravuje zmenu: Klientom výrazne uľahčí život, zruší sa dôležitá povinnosť

Používatelia mobilného bankovníctva banky ČSOB sa v najbližšom období dočkajú výraznej zmeny. Spôsob, akým dnes potvrdzujú platby a prihlasujú sa do účtu, má prejsť zásadnou úpravou.
ČSOB pracuje na novej verzii svojej mobilnej aplikácie, v ktorej plánuje zrušiť potrebu používať samostatný autorizačný nástroj. Funkcia, ktorú dnes plní aplikácia SmartToken, má byť po novom priamo súčasťou hlavného bankového rozhrania. Žiadna ďalšia aplikácia tak nebude potrebná. Informoval o tom portál Živé.
Koniec prepínania medzi aplikáciami
V súčasnosti musia klienti pri prihlasovaní do internetového bankovníctva alebo pri potvrdzovaní platieb používať dve samostatné aplikácie. Tento krok chce banka odstrániť a všetky autorizačné procesy presunúť pod jednu strechu. Integrácia SmartTokenu priamo do hlavnej aplikácie má podľa banky uľahčiť každodenné používanie a spraviť celý proces rýchlejším a intuitívnejším.
„SmartToken bude integrovaný priamo v novej mobilnej aplikácii, aby bolo potvrdzovanie platieb jednoduchšie a pohodlnejšie. O spustení novej aplikácie vás budeme včas a jasne informovať. Pracujeme na tom, aby bol prechod pre klientov čo najplynulejší a skutočne smart,“ vyjadrili sa pracovníci banky pre portál Živé.
Nejde len o jednu funkciu
Zmeny sa nemajú týkať iba autorizácie platieb. Banka potvrdila, že pripravuje aj rozšírenie digitálnych služieb vrátane zavedenia virtuálnych platobných kariet. Zároveň chce zachovať a ďalej rozvíjať funkciu automatického sporenia, ktorú klienti poznajú z prostredia 365.banky, ktorú ČSOB prebrala.
