Veľká slovenská banka prichádza so zmenou: Niektorí klienti ušetria, iní si výrazne priplatia

Jedna z najväčších bánk na slovenskom trhu prichádza s významnými zmenami, ktoré mnohých zákazníkov potešia, iní si však priplatia.
Tatra banka zmeny oznámila na svojom webe. Nový sadzobník poplatkov bude platný od 31. marca 2026 a menia sa napríklad poplatky za služby. Jednou z najväčších zmien je zdraženie výberu hotovosti v pobočke, ktoré bude po novom stáť 10 eur, namiesto doterajších 6 eur. Na zmeny upozorňuje web Finančný kompas.
Zvyšovanie aj znižovanie poplatkov
Zvýšia sa aj minimálne poplatky za spracovanie mincí a rozmieňanie bankoviek. Doteraz išlo o minimálne 5 percent zo sumy minimálne 6 eur, po novom to bude minimálne zo sumy 10 eur. Zvyšujú sa aj poplatky za súkromné debetné karty. Štandardná hlavná karta zdražie z 2,50 eura na tri eurá, dodatková zas zdražie o jedno euro, z 50 centov na 1,50 eura.
„Medzi produktové kategórie Programu odmeňovania pridávame vklady v Tatra banke minimálne vo výške 20 000 EUR. Aj vďaka vkladom si tak budete môcť znížiť poplatok za vedenie účtu,“ dodáva banka. Klienti vo veku nad 65 rokov ďalej získajú automaticky zľavu vo výške 4 EUR z poplatku za vedenie Účtu pre modrú planétu. Za vedenie účtu tak nezaplatia viac ako 3 EUR mesačne.
Banka ruší aj poplatok za úhradu kreditnej karty v pobočke a znižuje poplatok pri službe „Kataster vybavíme za Vás“. „Účet pre modrú planétu dopĺňame o neobmedzený počet bezplatných vkladov hotovosti v cudzej mene v pobočke,“ dodáva banka.
