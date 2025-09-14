Slovákov ohrozuje nebezpečné počasie: Na strednom Slovensku vyhlásili mimoriadnu situáciu, môže to byť ešte horšie

Ilustračná foto: TASR - František Iván

Jakub Baláž
TASR
V niektorých regiónoch dážď skomplikoval dopravu, inde hrozia povodne.

Ružomberský primátor Ľubomír Kubáň vyhlásil v nedeľu o 9:00 hod. mimoriadnu situáciu v lokalite Dielec. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík. Doplnil, že z dôvodu prívalových dažďov extrémnej intenzity bol vyhlásený aj tretí stupeň povodňovej aktivity.

Obe opatrenia platia do odvolania. Na mieste aktuálne prebiehajú nevyhnutné zabezpečovanie opatrenia na zníženie rizík ohrozenia zdravia a majetku obyvateľov,“ uviedol Miškovčík.

Doplnil, že na výkone zabezpečovacích opatrení spolupracujú hasiči, vodohospodári, zamestnanci Povodia Váhu, Komunálnych služieb mesta a Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja. „Ďakujem všetkým zapojeným inštitúciám a zamestnancom úradu za promptnú reakciu a spoluprácu s cieľom vyriešiť mimoriadnu situáciu,“ povedal primátor Kubáň.

V Žilinskom kraji počasie komplikuje dopravu

Žilinská krajská polícia upozorňuje na komplikovanú dopravnú situáciu na niektorých cestách v Žilinskom kraji v súvislosti s výdatným dažďom. Aktuálne policajné hliadky zasahujú na ceste I/18 pri Dubnej skale, na ceste III/2144 v obci Bystrička pri Martine a na Ulici francúzskych partizánov vo Vrútkach.

Ilustračná foto: TASR – Jaroslav Novák

Podľa informácií z Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na rôznych miestach kraja pomáha pri odstraňovaní prekážok a odčerpávaní vody takmer 20 profesionálnych hasičov a 45 dobrovoľných hasičov.

Technické zásahy eviduje operačné stredisko na Kamennej ulici v Žiline, vo Vrútkach a v martinských mestských častiach Záturčie, Stráne, Podháj a v Kolónii Hviezda.

V okrese Martin už platia výstrahy

V okrese Martin platí výstraha druhého stupňa pred povodňami. Vydal ju Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s predbežnou platnosťou do 18:00 hod. Informoval o tom na svojom webe.

Vzhľadom na očakávaný trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ spresnili meteorológovia.

Výstrahy prvého stupňa platia naďalej pre okresy Žilina – sever, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš , Žilina – Rajčanka, Zlaté Moravce, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Žarnovica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice-okolie – Bodva, Snina a Sobrance.

