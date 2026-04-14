Slovákom prídu peniaze od štátu: Bude to skôr, než by ste čakali. Skontrolujte si bankové účty

Daňová sezóna na Slovensku sa vyvíja bez výrazných výkyvov a podľa aktuálnych údajov finančnej správy si väčšina daňovníkov plní svoje povinnosti v stabilnom tempe. K 13. aprílu 2026 eviduje štát viac ako milión riadnych daňových priznaní k dani z príjmov. To zodpovedá úrovni predchádzajúcich rokov a naznačuje vyrovnaný priebeh výberu daní.
Zaujímavosťou tohtoročnej sezóny je mierny rast aktivity právnických osôb. Počet podaných priznaní firiem dosiahol 167 129, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 1,49 percenta. Tento vývoj môže odrážať nielen stabilitu podnikateľského prostredia, ale aj postupné zotavovanie niektorých segmentov ekonomiky, ktoré sa premieta do daňovej disciplíny.
Riešia to priebežne
Finančná správa zároveň pokračuje v priebežnom spracovaní podaní, pričom už spracovala viac ako 800-tisíc daňových priznaní. Najvyššiu mieru spracovania dosahujú práve priznania právnických osôb, čo naznačuje vyššiu mieru digitalizácie a štandardizácie v podnikateľskom sektore.
S postupným spracovaním priznaní začína štát vyplácať aj daňové preplatky, ktoré by mali byť daňovníkom doručené najneskôr do 11. mája. Popri stabilnom počte podaní rástol aj záujem o odklad daňovej povinnosti. Finančná správa eviduje 359 166 oznámení a žiadostí o predĺženie lehoty, čo predstavuje medziročný nárast o 6,49 percenta. Daňovníci čoraz častejšie využívajú flexibilitu, ktorú legislatíva umožňuje, a lepšie si plánujú svoje finančné a administratívne záväzky.
Nahlásiť chybu v článku