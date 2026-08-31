Darca spermií tvrdí, že je otcom 199 detí. Rodičom klamal a používal falošné mená

Bábätko

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
TASR
Ministerstvo zdravotníctva o tom údajne vedelo už roky.

Jeden muž, desiatky falošných mien a takmer 200 detí. Skutočný príbeh 43-ročného Holanďana, ktorý roky daroval spermie, znie ako vystrihnutý z poriadne desivého filmu. Muž rodičom podľa vlastných slov neposkytoval vždy pravdivé informácie o tom, koľkým párom pomohol k vytúženému dieťaťu. Jeho biologickí potomkovia sa narodili v Holandsku, Belgicku, Nemecku a ďalšej európskej krajine. Muž, ktorý vystupoval pod menami Jesse, Johan, Daan, Sam či Maarten, dnes tvrdí, že s darovaním skončil a vyhľadáva odbornú pomoc. Nejde však o prvý podobný prípad v Holandsku.

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Tvrdí, že je otcom až 199 detí

Holandský darca spermií známy ako Simon je otcom najmenej 199 detí. Uvádza to v liste adresovanom rodičom, ktorý získala televízna stanica Nieuwsuur. Informovala o tom v nedeľu holandská verejnoprávna stanica NOS. Jedenásť z týchto detí sa údajne narodilo v Belgicku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Belga.

Začiatkom tohto týždňa relácia odhalila, že Simon je otcom najmenej 121 detí v Holandsku a pravdepodobne aj v ďalších krajinách. Už vtedy sa predpokladalo, že skutočný počet je vyšší.

Muž teraz tvrdí, že je biologickým otcom najmenej 199 detí. 11 z nich sa narodilo v Belgicku, 15 v Nemecku a jedno v inej európskej krajine. Ostatné deti sa narodili v Holandsku.

Ilustračné foto: Image by magnific

Rodičom klamal a používal falošné mená

V liste priznáva, že rodičom neposkytoval vždy úplné informácie o rozsahu svojho darcovstva. Holandský darca má 43 rokov a pochádza z provincie Groningen. Používal tiež mená ako Jesse, Johan, Daan, Sam alebo Maarten. V liste uvádza, že s darovaním spermií prestal a vyhľadáva odbornú pomoc, uvádza NOS.

Agentúra Belga uvádza, že holandské ministerstvo zdravotníctva o činnostiach tohto muža vedelo už roky. Napriek tomu proti nemu neboli podniknuté žiadne kroky. V roku 2019 sa dokonca zúčastnil na zasadnutí komisie, ktorá v mene vlády posudzuje zákon upravujúci darcovstvo spermií.

Vyšetrovanie teraz vedie aj Federálny úrad pre lieky a zdravotnícke výrobky (FAGG) v Belgicku. Úrad chce zistiť, či muž daroval spermie v belgických klinikách asistovanej reprodukcie alebo prostredníctvom neformálnych kanálov, ako to robil v Holandsku.

Spermia a vajíčko vizualizácia

Podobných prípadov je viac

V Holandsku však nejde o ojedinelý prípad. Už v minulosti sa objavili správy o darcovi spermií, ktorý mal splodiť ešte viac detí – 550.

Darca spermií Jonathan Meijer poskytol spermie niekoľkým holandským klinikám na liečbu neplodnosti, jednej klinike v Dánsku a mnohým ďalším párom, s ktorými sa spojil prostredníctvom reklám a internetových fór. Muž tvrdil, že tak chcel pomôcť neplodným párom.

Dokonca o ňom streamovacia platforma Netflix nakrútila dokument s názvom Muž s 1000 deťmi. Voči čomu sa on ohradil a dal streamovacieho giganta na súd, aby ochránil „darcovské deti“ a ich rodiny pred túžbou médií urobiť z jeho aktivít „druh zábavného predstavenia“. Mnohonásobný darca spermií zároveň poprel, že by splodil 3000 detí po celom svete, ako tvrdí dokument Netflixu. Trvá na tom, že skutočný počet je 550.

Holandský súd však v roku 2023 nariadil mužovi, aby prestal s darovaním spermií, inak bude čeliť finančným sankciám. Stalo sa tak po právnom kroku zo strany charitatívnej organizácie na ochranu detí Stichting Donorkind, ktorá upozornila na vysoké riziko incestu, ak Jonathan Meijer bude ďalej klientom spermobánk.

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