Dožijú sa vôbec mladí ľudia dôchodku? Vek odchodu sa brutálne zvýši, niekde prekoná aj 70 rokov

Vystresovaný mladý muž a dôchodca

Ilustračné foto: Freepik/Pexels

Roland Brožkovič
Priemerný dôchodkový vek mužov v EÚ by mal v budúcnosti dosiahnuť 66,7 roka a u žien 66,6 roka, no na Slovensku to bude zrejme viac.

Obyvatelia Európskej únie (EÚ) budú v budúcnosti odchádzať do dôchodku neskôr, pričom priemerná hranica ukončenia pracovného života stúpne zhruba o dva roky u mužov a o 2,6 roka u žien. Vyplýva to zo správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

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Z analýzy údajov z 32 európskych štátov vyplýva, že vek odchodu do penzie sa zvýši pre mužov v 21 a pre ženy v 24 krajinách. Informuje o tom weby Pravda a Euronews. Výpočet OECD porovnáva ľudí s nárokom na dôchodok v roku 2024 s generáciou 22-ročných, ktorí v tom istom roku začali pracovať. Tí by mali pri neprerušenej kariére začať poberať penziu koncom 60. rokov tohto storočia.

Niekde je to ešte viac

Priemerný dôchodkový vek mužov v EÚ by mal v budúcnosti dosiahnuť 66,7 roka a u žien 66,6 roka. Najneskôr by mali trh práce opúšťať obyvatelia Dánska, a to vo veku 74 rokov. Hranicu 70 rokov a viac dosiahnu pri mužoch aj Estónsko, Taliansko, Holandsko, Švédsko a Cyprus. Na Slovensku sa podľa odhadov očakáva nárast z aktuálnych 63,2 roka na 69 rokov pre obe pohlavia.

Najnižší vek odchodu na odpočinok pre mužov by mal v budúcnosti zostať v Slovinsku a Luxembursku na úrovni 62 rokov. V prípade žien si najnižšiu hranicu udrží Poľsko s vekom 60 rokov. Najvýraznejší skok spomedzi sledovaných štátov čaká Turecko, kde sa limit pre mužov posunie z 52 na 65 rokov a pre ženy zo 49 na 63 rokov.

Počítanie peňazí
Foto: Image by wirestock on Magnific

Dôvodom týchto zmien je demografický vývoj. Podľa správy OECD bude populácia v nasledujúcich 25 rokoch rýchlo starnúť. Kým v roku 2025 pripadá na 100 ľudí v produktívnom veku od 20 do 64 rokov celkovo 33 osôb starších ako 65 rokov, v roku 2050 by tento počet mal stúpnuť na 52. Zvyšovanie dôchodkového veku tak predstavuje bežnú stratégiu na zlepšenie finančnej udržateľnosti penzijných systémov bez toho, aby sa museli znižovať samotné dávky.

Zrušili zastropovanie

Ako sme vás informovali v našom článku, do konca roka 2022 sme mali ústavou zastropovaný vek odchodu do dôchodku na úrovni 64 rokov. Po novom sa dôchodkový vek odvíja od strednej dĺžky života.

Strednú dĺžku života mužov a žien, na ktorú je po novom nadviazaný dôchodkový vek, pre jednotlivé ročníky (počnúc narodenými v roku 1967) vypočítava Štatistický úrad SR. Na základe týchto dát potom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR stanovuje presný vek odchodu do penzie pre konkrétny ročník.

Foto: TASR – Martin Baumann

Najnovšie je známy a platný dôchodkový vek pre poistencov narodených v roku 1968. Ich dôchodkový vek je 64 rokov a dva mesiace. Tento dôchodkový vek ustanovila vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

To, že sa kabinet bude usilovať presadiť strop na odchod do penzie minimálne pre vybrané kategórie povolaní, vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) počas svojho vystúpenia na 9. zjazde Odborového zväzu (OZ) KOVO v Senci v júni tohto roku. Požiadavku, aby zamestnanci zaradení do 3. a 4. rizikovej kategórie mali možnosť nároku na skorší dôchodok, opakovane podporuje aj samotný odborový zväz.

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