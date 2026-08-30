Navštívili sme jedno z najkrajších miest obľúbeného gréckeho ostrova. More bolo dokonalé

Kréta

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Letná dovolenka
Vyberte sa spolu s nami na malú chvíľu na Krétu.

Nádherné tyrkysové more, jazero, v ktorom sa kúpali grécke bohyne, príjemné mestečko, očarujúci záliv a prístav, ktorý ponúka množstvo výletov na lodiach. Presne také je mesto Agios Nikolaos na gréckom ostrove Kréta. 

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Jedno z najkrajších a najpríjemnejších miest na Kréte

Agios Nikolaos, v preklade Svätý Mikuláš, je jedno z najkrajších a najpríjemnejších miest na obľúbenom gréckom ostrove Kréta. Leží na jeho východnej strane pri zálive Mirabello. Nie je to však žiadne veľké turistické letovisko, ale malé elegantné mestečko, ktoré má 27-tisíc stálych obyvateľov. Samozrejme, počas leta sa tento počet výrazne zvyšuje, pretože ožíva dovolenkármi z celého sveta.

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Jeho najväčšou zvláštnosťou je, že uprostred centra mesta sa nachádza jazero Voulismeni, ktoré je spojené s morom. Okolo jazera vedie veľmi pekná promenáda, na ktorej sú tradičné kaviarne, bary, reštaurácie a malé obchodíky. Najmä večer je to jedno z najživších miest v meste, pretože je krásne osvetlené.

Agios Nikolaos v noci
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Jazero Voulismeni má kruhový tvar, je veľmi hlboké a práve preto vznikla legenda, podľa ktorej je vraj bezodné. V skutočnosti je to však lagúna, ktorá je spojená s morom už od roku 1870. Podľa ďalšej legendy sa v jazere kúpali aj grécke bohyne Aténa a Afrodita za mesačného svitu, ukryté pred zrakmi smrteľníkov. Preto bolo jazero v ľudových tradíciách vnímané ako tajomné, takmer až posvätné miesto.

Navyše je mesto postavené v menšom kopci, takže z viacerých jeho oblastí sú nádherné výhľady na more, záliv, prístav, jazero a okolité kopce. Okrem toho je pomerne malé, takže si ho v pokoji môžete prejsť celé pešo. Najkrajšia prechádzka vedie z centra mesta k jazeru, cez promenádu, odkiaľ sa dostanete k prístavu a odtiaľ k zálivu.

Pohľad na mesto Agios Nikolaos zhora
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

More je dokonalé

Agios Nikolaos sme navštívili počas hlavnej letnej sezóny a s tvrdením, že je jedným z najkrajších a najpríjemnejších miest na Kréte, súhlasíme. Je to skutočne veľmi pekné mesto, má upravené centrum a očarujúcu promenádu. Najviac nás, samozrejme, zaujalo jazero. Aby bolo s morom prepojené aj jazero, máte predsa možnosť vidieť len málokde.

Páčilo sa nám aj, že je tu viacero typických bielych gréckych domčekov postavených v kopci. Výhľady boli úžasné, každý deň sme mohli z každej strany ostrova pozorovať more, prístav, záliv, jazero, hory aj typicky grécke mestečko.

Navyše je tu aj niekoľko krásnych piesočnatých, ale aj kamienkových pláží. No a more je priam až dokonalé. Má nádhernú jasne tyrkysovú farbu a je priezračne čisté, aj vo veľkej hĺbke vidno až na samé dno.

More na ostrove Kréta
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Vyberte sa aj na Spinalongu

Skvelé je, že z prístavu mesta sa koná množstvo výletov na lodiach, môžete sa odtiaľto dostať dokonca aj na ikonický grécky ostrov Santorini. My sme si však zvolili výlet na historický ostrov Spinalonga, cesta tam trvala približne hodinu.

Spinalonga alebo Kalydon je malý ostrov s obrovskou historickou pevnosťou. V súčasnosti je neobývaný, pretože tu nie je voda. V minulosti však v rokoch 1903 až 1957 slúžil ako kolónia pre malomocných – ľudí s ochorením lepra. Dnes je jedným z najnavštevovanejších historických miest v blízkosti Kréty.

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Bol to skutočne zaujímavý výlet, dozvedeli sme sa niečo o gréckej histórii a bonusom nám bola plavba po nádhernom tyrkysovom mori.

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