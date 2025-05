Slováci sa dočkajú nových predajní ešte tento rok, Lidl plánuje ďalšiu expanziu. S výstavbou už začal v týchto mestách

Nemecký obchodník Lidl si od svojho vstupu na tuzemský trh dokázal vybudovať širokú a stabilnú sieť predajní, ktorá je často prvou voľbou spotrebiteľov v daných lokalitách. Tá sa v uplynulých dvoch rokoch mierne rozšírila, no práve rok 2025 sa zdá byť v rámci upevňovania pozície kľúčový.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Proces výberu nových predajní a ich následná realizácia nie je krátkodobou záležitosťou. Spoločnosti musia svoje kroky dobre zvažovať a potenciálne lokality kvalitne preveriť. Do istej miery tento systém pri veľkých potravinových reťazcoch zrejme „urýchlil“ príchod konkurencie v podobe Biedronky, ktorá na Slovensku ohlásila smelé plány.

Na plyn „šliapol“ predovšetkým Lidl, ktorý v prvých štyroch mesiacoch tohto roka otvoril už sedem predajní. Konkrétne išlo o lokality Stará Turá, Dunajská Lužná, Hlohovec, Prešov, Hnúšťa, Nové Zámky a Martin. Táto aktivita naznačuje, že sa diskont chce zákazníkom priblížiť čo najviac a začína sa pozerať aj po regiónoch, ktoré preň možno v minulosti neboli až také zaujímavé.

Pracuje sa na nových predajniach

V nastolenom tempe Lidl plánuje pokračovať a podľa našich informácií sa už pripravujú nové predajne vo viacerých mestách. Jedna z nich rastie neďaleko Žiliny v Tepličke nad Váhom. Pôvodné informácie naznačovali, že jej otvorenie pripadne až na rok 2027, no my už teraz vieme, že to bude oveľa skôr. Potvrdila nám to aj hovorkyňa spoločnosti Adriána Maštalircová. Podľa jej slov ide všetko podľa harmonogramu a predajňa by tu mohla byť otvorená už v najbližších mesiacoch.

Presný termín však ešte Lidl komunikovať nechce. Okrem Tepličky nad Váhom sú v príprave aj ďalšie obchody, jeden z nich doplní občiansku vybavenosť na okraji nášho hlavného mesta. O pripravovanom projekte v lokalite Bory sme vás bližšie informovali už v tomto článku.

„Začiatkom roka sme započali výstavbu v Kútoch, v Bratislave v časti Bory a začala sa aj výstavba nájomného objektu v Poltári, kde budeme mať našu predajňu,“ dodala pre interez Maštalircová. Zástupcovia siete Lidl zároveň už dlhšie naznačujú svoje plány do budúcnosti, v rámci ktorých chcú otvárať predajne aj v menších mestách či obciach. „S výstavbou by sme v nich chceli začať ešte tento rok,“ uzatvorila hovorkyňa obchodného reťazca.