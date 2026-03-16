Slováci prezradili, ktoré pivo majú najradšej: Preferujú horké, v jednom cítia „zatuchlinu“

Petra Sušaninová
Slnečné lúče lákajú vyraziť niekam von. Nejeden Slovák sa už nevie dočkať, keď si s kamarátmi posedí v meste na terase a dá si jedno či dve pivá. Ktoré je však to najlepšie?

Ktoré pivo prirovnávajú k „papierovej kaši“?

Na Reddite sa objavila otázka: „Aké pivo máte najradšej?“ Odpovede na seba nenechali dlho čakať a desiatky Slovákov prezradili, po akej značke zlatistého moku siahajú najčastejšie.

„Budvar 12!“ hlási prvý komentujúci. „Radegast 12, Svijany 11,“ dozvedáme sa o ďalších obľúbencoch. Viacerí komentujúci súhlasia, najmä Radegast chvália ako príjemne horký. Svijany však niektorí hodnotia ako príliš sladké a prirovnávajú ho k „pomletej papierovej kaši“.

Aké pivo (značku, typ) máte najradšej?
by
u/BiscottiEmotional869 in
Slovakia

Dobrý pomer ceny a chuti

„Urpiner 10, 12, 13, 14. Z bežne dostupných pív v našich obchodoch dobrý pomer cena, výkon a chuť,“ chváli komentujúci. Ďalší dodáva, že Urpiner na rozdiel od iných producentov aj v súčasnosti používa surový chmeľ a nie „chmeľové výrobky“, preto chutí dobre. Nie každý ale súhlasí, jeden z milovníkov piva upozorňuje, že chmeľ používa už len Budvar.

Svojich skalných fanúšikov má aj Plzeň, Ratar či Bernard. „Chutia mi len horké pivá. Sladké a ochutené nepijem,“ objasňuje komentujúci. Ratar ale niektorí považujú za „umelo horký“. Žiaľ, nelichotivé hodnotenia si získalo pivo Steiger. „Cítim niečo ako zatuchlinu,“ myslí si jeden z používateľov Redditu.

Zadarmo a vychladené

Podľa iných ale chutí zvláštne Smädný mních. Jeden z komentujúcich to zhrnul slovami, že je mu v podstate jedno, aké pivo pije. Najviac mu chutí, ak je zadarmo a vychladené.

„Šariš 10, Ratar, Guiness,“ vymenúva svoje obľúbené pivá používateľ platformy. Peroni je zas podľa ďalšieho to najlepšie letné pivo. Niektorým najviac chutí Zlatý Bažant ‘73. „Budvar 12, Plzeň, Svijany 11, Radegast, Ratar, Šariš 10, Urpiner. V takomto poradí. Ideálne tankové čapované, inak radšej sklo ako plechovku,“ dozvedáme sa z jedného z komentárov. Viacerí zmieňujú aj české pivo Nachmelená opice.

Ak chcete vedieť, ktoré české pivo sa zaradilo medzi najhoršie, prečítajte si náš článok tu. A nezabúdajte, všetko by sa malo konzumovať s mierou, vrátane piva.

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou, zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464.
V obľúbenom chorvátskom meste si už večer pivo nedáte: Chce zakázať nočné pitie alkoholu

Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra"
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
