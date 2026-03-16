Slováci prezradili, ktoré pivo majú najradšej: Preferujú horké, v jednom cítia „zatuchlinu“

Slnečné lúče lákajú vyraziť niekam von. Nejeden Slovák sa už nevie dočkať, keď si s kamarátmi posedí v meste na terase a dá si jedno či dve pivá. Ktoré je však to najlepšie?
Ktoré pivo prirovnávajú k „papierovej kaši“?
Na Reddite sa objavila otázka: „Aké pivo máte najradšej?“ Odpovede na seba nenechali dlho čakať a desiatky Slovákov prezradili, po akej značke zlatistého moku siahajú najčastejšie.
„Budvar 12!“ hlási prvý komentujúci. „Radegast 12, Svijany 11,“ dozvedáme sa o ďalších obľúbencoch. Viacerí komentujúci súhlasia, najmä Radegast chvália ako príjemne horký. Svijany však niektorí hodnotia ako príliš sladké a prirovnávajú ho k „pomletej papierovej kaši“.
Aké pivo (značku, typ) máte najradšej?
by
u/BiscottiEmotional869
Slovakia
Dobrý pomer ceny a chuti
„Urpiner 10, 12, 13, 14. Z bežne dostupných pív v našich obchodoch dobrý pomer cena, výkon a chuť,“ chváli komentujúci. Ďalší dodáva, že Urpiner na rozdiel od iných producentov aj v súčasnosti používa surový chmeľ a nie „chmeľové výrobky“, preto chutí dobre. Nie každý ale súhlasí, jeden z milovníkov piva upozorňuje, že chmeľ používa už len Budvar.
Svojich skalných fanúšikov má aj Plzeň, Ratar či Bernard. „Chutia mi len horké pivá. Sladké a ochutené nepijem,“ objasňuje komentujúci. Ratar ale niektorí považujú za „umelo horký“. Žiaľ, nelichotivé hodnotenia si získalo pivo Steiger. „Cítim niečo ako zatuchlinu,“ myslí si jeden z používateľov Redditu.
Zadarmo a vychladené
Podľa iných ale chutí zvláštne Smädný mních. Jeden z komentujúcich to zhrnul slovami, že je mu v podstate jedno, aké pivo pije. Najviac mu chutí, ak je zadarmo a vychladené.
„Šariš 10, Ratar, Guiness,“ vymenúva svoje obľúbené pivá používateľ platformy. Peroni je zas podľa ďalšieho to najlepšie letné pivo. Niektorým najviac chutí Zlatý Bažant ‘73. „Budvar 12, Plzeň, Svijany 11, Radegast, Ratar, Šariš 10, Urpiner. V takomto poradí. Ideálne tankové čapované, inak radšej sklo ako plechovku,“ dozvedáme sa z jedného z komentárov. Viacerí zmieňujú aj české pivo Nachmelená opice.
Nahlásiť chybu v článku