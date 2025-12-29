Slováci ho budú mať na skok: Mimoriadne úspešný Lidl Outlet sa už tretíkrát sťahuje, predajňu otvorí blízko hraníc

Ilustračná foto: RickRichards, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Podľa dostupných informácií by sa predaj mal začať už najbližšiu jar.

Obľúbená outletová predajňa spoločnosti Lidl sa opäť sťahuje. Po pôsobení v Prahe a Olomouci tentokrát mieri do Ostravy, ktorú majú Slováci len kúsok od hraníc.

S informáciou prišiel český portál iDnes, podľa ktorého tento koncept výhodných nákupov bude v areáli Outlet Arena Moravia na Hlučínskej ulici.

„Aktuálne pripravujeme priestory a hľadáme nových kolegov, ktorí umožnia zažiť Lidl Outlet tiež zákazníkom v Ostrave,“ potvdil pre portál konateľ spoločnosti Lidl Česká republika Petr Krula.

O dátume otvorenia bude spoločnosť informovať v najbližších týždňoch, podľa dostupných informácií by sa predaj mal začať už najbližšiu jar.

Outletové predajne lákajú zákazníkov predovšetkým na výrazné zľavy práve vďaka svojmu nepredanému či sezónnemu tovaru. Úspech potvrdili už začiatkom tohto roka, keď mala premiéru prvá otvorená predajňa v Prahe.

Koncom júla spoločnost zavítala aj do Olomouca, kde bol záujem dokonca vyšší než v hlavnom meste.

