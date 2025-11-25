Slováci budú uťahovať opasky: Ceny elektriny pôjdu hore, domácnosti si priplatia. Energopomoc nedostane každý

Cena elektriny pre slovenské domácnosti by sa mohla čoskoro zvýšiť. Regulačný úrad pre sieťové odvetvia (ÚRSO) totiž pripravil novelu vyhlášky o cenovej regulácii.
Počíta sa s nárastom z aktuálnych 61 eur za megawatthodinu (MWh) na 72,7 eura za MWh. Výsledná cena však bude 103,94 eura za MWh, čo predstavuje tretinový nárast. Informoval o tom web energie-portal.
Lacná elektrina končí, výpočet je nejasný
Zverejnená novela od ÚRSO prišla bez predchádzajúceho pripomienkovania a upravila maximálne ceny elektriny pre domácnosti. Vyhláška pritom nemení len základnú cenu komodity, ale aj koeficient kckt. Je to číslo, ktorým sa táto cena násobí podľa vývoja trhových cien.
Po prepočte tak vychádza nová cena 103,94 eur/MWh, čo predstavuje 33 % nárast oproti súčasným cenám. Novela má navyše nadobudnúť účinnosť okamžite po zverejnení.
ÚRSO v návrhu neuvádza detailný výpočet a odkazuje len na zohľadnenie oprávnených nákladov účastníkov trhu.
To, ktoré domácnosti dostanú od januára 2026 energopomoc, stále nie je jasné. Rezort hospodárstva ešte musí predložiť presný spôsob výpočtu, koho sa dotácie budú týkať.
Nahlásiť chybu v článku