Šutaj Eštok chce zrušiť súdny rozsudok: Nepáči sa mu ani jeho exekúcia, Hlas pripravuje rošády vo verejných funkciách

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podal žiadosť o zrušenie rozsudku vydaného pre zmeškanie súdneho konania.
Zároveň požiadal o zrušenie exekúcie súvisiacej s prehratým súdnym sporom proti policajtovi Jánovi Čurillovi a jeho kolegom. Na základe kontumačného rozhodnutia má zaplatiť celkovo 90-tisíc eur spolu s trovami konania. Exekútor mu už zablokoval približne 120-tisíc eur na bankovom účte. Informáciu o tom priniesol Denník N.
Ďalšie rošády s funkciami
Predseda poslaneckého klubu Smer Ján Richter oznámil, že Hlas plánuje odvolať Jána Ferenčáka z funkcie predsedu európskeho výboru a navrhnúť na jeho miesto Petra Kmeca.
„Naša podpora bude závisieť od toho, či bude garantovaných 79 poslancov pre nasledujúce obdobie,“ dodal Richter podľa Denníka N. Pripomenul, že Hlas už vylúčil dvoch svojich členov, Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša, čo spôsobilo komplikácie. Od Hlasu preto požadujú garanciu, že sa podobná situácia nebude opakovať.
