Slováci budú nakupovať v nových lacných predajniach. Veľkú expanziu plánuje Biedronka aj Woolworth, diskontov pribúda

Nové reťazce, konkurenčný tlak na ceny či zaujímavé ambície popredných hráčov. Slovenskí spotrebitelia sú svedkami mimoriadne dynamického maloobchodného obdobia, v rámci ktorého k nám po dlhých rokoch prišiel veľký potravinový reťazec, ale tiež vychýrené európske diskonty či prémiovejšie zahraničné koncepty.
Ako pomyselný začiatok novej etapy zrejme môžeme označiť expanziu holandského diskontného predajcu Action, ktorému sa za pomerne krátky čas podarilo získať priazeň domácich zákazníkov a otvoriť desiatky slovenských obchodov. Nasledovala ho dlho avizovaná Biedronka, ale tiež lacný nemecký obchodník Woolworth, poľské hračkárstva Smyk a pribudli aj prvé predajne s logom Primark, Worldbox, Ochnik, Mueller, Mere či Victorias Secret.
To všetko sa udialo v posledných troch rokoch a kým niektoré spoločnosti sa v rozširovaní svojej siete takpovediac zasekli, iné majú pod Tatrami mimoriadne smelé plány.
Niektorí majú stále iba jednu predajňu
Pri expanzii na nový zahraničný trh môžeme pri veľkých reťazcoch pozorovať rozdielne prístupy a stratégie. Kým niektoré spoločnosti vstupujú do krajiny s cieľom rýchlo sa rozšíriť, priblížiť sa ľuďom a takpovediac predbehnúť či tromfnúť konkurenciu, iné stavajú na takzvaný hub-driven model.
Do prvej skupiny môžeme zaradiť spomínaný Action či Woolworth, ale tiež zabehnuté Pepco, ktoré sa snažia rýchlejšie vybudovať hustejšiu sieť predajní. Pri takomto expanznom modeli sú pobočky navrhnuté ako samostatne výkonné body s dobrou návratnosťou, pričom ich daná značka buduje plošne.
Naopak, hub-driven model je typický pre švédsku Ikeu, ale napríklad tiež pre írsky Primark, ktorý na Slovensko vstúpil v roku 2023. Očakávania Slovákov boli na vysokej úrovni a od bratislavskej predajne si veľa dozaista sľuboval aj samotný obchodník.
Faktom je, že reťazec zatiaľ nedokázal vygenerovať priaznivejšie hospodárske výsledky – v nekompletnom roku 2023 pri tržbách 7,2 milióna eur prerobil 70-tisíc eur, v roku 2024 pri tržbách 18,8 milióna eur bol dokonca v strate milión eur. Viac svetla do problematiky by mohli priniesť vlaňajšie výsledky, tie ale spoznáme až v priebehu ďalších mesiacov.
Primark zároveň ostáva pri svojej jedinej slovenskej predajni. Tá zrejme dopláca na viacero negatívnych faktorov – slabšiu kúpyschopnosť slovenských obyvateľov, menej impulzívnych nákupov a menší objem nakupovaného tovaru, respektíve agresívne a lacné ázijské e-shopy. Preto sa v súčasnosti nepredpokladá, že by chcel írsky reťazec pod Tatrami otvárať nové pobočky.
Po jednom obchode zatiaľ majú aj iní noví hráči – Ochnik, Mere, Mueller a Smyk. S výnimkou Ochniku by sa ale táto skutočnosť mala v blízkej dobe pri všetkých menovaných zmeniť.
Ako sme vás nedávno informovali, reťazec Mere by mal čoskoro otvárať nové pobočky v Prievidzi a Nových Zámkoch, očakáva sa postupne aj ďalšia expanzia. Sieť drogérií Mueller pripravuje veľké predajne v Bratislave a Nitre a hračkárstva Smyk mieria do Prešova.
Woolworth chce 20 nových predajní
Nemecká sieť diskontov Woolworth na slovenský trh vstúpila počas vlaňajšej jesene. Ako pri otváraní prvej slovenskej predajne v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall avizovali zástupcovia spoločnosti, v roku 2026 by chceli na našom trhu otvoriť zhruba 20 nových obchodov.
Značka je známa širokým sortimentom tovaru dennej potreby – od dekorácií a domácich potrieb cez elektroniku, drogériu a darčeky až po oblečenie. Množstvo produktov sa v prevádzkach tejto spoločnosti predáva za menej ako tri eurá a na tuzemskom trhu sa profiluje ako veľká konkurencia pre holandský Action či poľské Pepco.
„Slovensko je pre nás veľmi perspektívny trh. Každou novou predajňou sa snažíme prinášať široký sortiment za priaznivé ceny, aby si u nás vybral každý zákazník. Teší nás, že záujem o naše predajne rastie a že už v nasledujúcich mesiacoch otvoríme ďalšie pobočky v rôznych regiónoch Slovenska,“ uviedol na margo expanzie ešte v závere vlaňajška Petr Juliš, Managing Director Woolworth pre Českú republiku a Slovensko.
Biedronka dupla na plyn
Príchod diskontnej Biedronky bol pravdepodobne najväčšou maloobchodnou udalosťou nielen vlaňajška, ale aj posledných rokov. Expanziu veľkého potravinového reťazca zo zahraničia si Slováci naposledy pamätajú azda z čias Lidla. Pri obchodoch s logom lienky zohral významnú úlohu tiež fakt, že ju mnohí tuzemskí zákazníci poznajú z Poľska.
Biedronka má aktuálne otvorené predajne v Miloslavove, Považskej Bystrici, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Revúcej, Nových Zámkoch, Myjave, Malinove, Tomášove, Alekšinciach, Zlatých Klasoch a dvakrát vo Zvolene a v Senici.
Okrem toho sa Biedronka spomína aj v súvislosti so Žilinou, s Gbelcami, Nesvadmi, Bošanmi, Kostolnými Kračanmi, Čiernym, Dudincami, so Zemianskou Olčou, s Veličnou či Mostovou. Všetky tieto lokality by mali byť súčasťou širšieho plánu spoločnosti, podľa ktorého by sa v aktuálnom roku mohlo otvoriť zhruba 50 ďalších pobočiek.
Po pomalšom štarte by sa tak diskont mohol masívnejšie rozšíriť na západnom a strednom Slovensku. Či sa vo väčšom dočkáme aj expanzie v krajských mestách, respektíve na východnom Slovensku, zatiaľ známe nie je. Východ krajiny bude do veľkej miery súvisieť s projektom nového logistického centra, ktoré by efektívnejšie dokázalo zásobovať aj túto časť Slovenska.
