Slováci budú nakupovať v nových lacných predajniach. Veľkú expanziu plánuje Biedronka aj Woolworth, diskontov pribúda

Foto: interez.sk/Woolworth

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Počas vlaňajška na slovenský maloobchodný trh vstúpilo viacero nových značiek, s expanziou plánujú pokračovať aj v roku 2026.

Nové reťazce, konkurenčný tlak na ceny či zaujímavé ambície popredných hráčov. Slovenskí spotrebitelia sú svedkami mimoriadne dynamického maloobchodného obdobia, v rámci ktorého k nám po dlhých rokoch prišiel veľký potravinový reťazec, ale tiež vychýrené európske diskonty či prémiovejšie zahraničné koncepty.

Ako pomyselný začiatok novej etapy zrejme môžeme označiť expanziu holandského diskontného predajcu Action, ktorému sa za pomerne krátky čas podarilo získať priazeň domácich zákazníkov a otvoriť desiatky slovenských obchodov. Nasledovala ho dlho avizovaná Biedronka, ale tiež lacný nemecký obchodník Woolworth, poľské hračkárstva Smyk a pribudli aj prvé predajne s logom Primark, Worldbox, Ochnik, Mueller, Mere či Victorias Secret.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Nový obchodný reťazec sa rozrastá. Plánuje otvorenie v ďalšom meste, chystá tam obrovskú predajňu
2.
Rodina našla bloček z roku 1997: Obsahuje 122 produktov, cena za nákup v supermarkete vám ukradne spánok
3.
Nový lacný reťazec mieri do ďalšieho slovenského mesta. Diskont už v lokalite hľadá prvých zamestnancov
Zobraziť všetky články (258)

To všetko sa udialo v posledných troch rokoch a kým niektoré spoločnosti sa v rozširovaní svojej siete takpovediac zasekli, iné majú pod Tatrami mimoriadne smelé plány.

Niektorí majú stále iba jednu predajňu

Pri expanzii na nový zahraničný trh môžeme pri veľkých reťazcoch pozorovať rozdielne prístupy a stratégie. Kým niektoré spoločnosti vstupujú do krajiny s cieľom rýchlo sa rozšíriť, priblížiť sa ľuďom a takpovediac predbehnúť či tromfnúť konkurenciu, iné stavajú na takzvaný hub-driven model.

Hub-driven model je expanzná stratégia, pri ktorej sieť vstupuje na trh cez jeden alebo veľmi malý počet veľkých, strategicky umiestnených pobočiek, ktoré obsluhujú široký región a sú optimalizované na maximálny obrat na predajňu, nie na plošné pokrytie územia. Rast sa riadi logikou efektivity kapitálu a logistiky, nie počtom predajní.

Do prvej skupiny môžeme zaradiť spomínaný Action či Woolworth, ale tiež zabehnuté Pepco, ktoré sa snažia rýchlejšie vybudovať hustejšiu sieť predajní. Pri takomto expanznom modeli sú pobočky navrhnuté ako samostatne výkonné body s dobrou návratnosťou, pričom ich daná značka buduje plošne.

Naopak, hub-driven model je typický pre švédsku Ikeu, ale napríklad tiež pre írsky Primark, ktorý na Slovensko vstúpil v roku 2023. Očakávania Slovákov boli na vysokej úrovni a od bratislavskej predajne si veľa dozaista sľuboval aj samotný obchodník.

Faktom je, že reťazec zatiaľ nedokázal vygenerovať priaznivejšie hospodárske výsledky – v nekompletnom roku 2023 pri tržbách 7,2 milióna eur prerobil 70-tisíc eur, v roku 2024 pri tržbách 18,8 milióna eur bol dokonca v strate milión eur. Viac svetla do problematiky by mohli priniesť vlaňajšie výsledky, tie ale spoznáme až v priebehu ďalších mesiacov.

Otvorenie Primarku v Bratislave. Foto: interez.sk

Primark zároveň ostáva pri svojej jedinej slovenskej predajni. Tá zrejme dopláca na viacero negatívnych faktorov – slabšiu kúpyschopnosť slovenských obyvateľov, menej impulzívnych nákupov a menší objem nakupovaného tovaru, respektíve agresívne a lacné ázijské e-shopy. Preto sa v súčasnosti nepredpokladá, že by chcel írsky reťazec pod Tatrami otvárať nové pobočky.

Po jednom obchode zatiaľ majú aj iní noví hráči – Ochnik, Mere, Mueller a Smyk. S výnimkou Ochniku by sa ale táto skutočnosť mala v blízkej dobe pri všetkých menovaných zmeniť.

Tento PREMIUM článok si teraz môžeš prečítať ZADARMO

Ako sme vás nedávno informovali, reťazec Mere by mal čoskoro otvárať nové pobočky v Prievidzi a Nových Zámkoch, očakáva sa postupne aj ďalšia expanzia. Sieť drogérií Mueller pripravuje veľké predajne v Bratislave a Nitre a hračkárstva Smyk mieria do Prešova.

Woolworth chce 20 nových predajní

Nemecká sieť diskontov Woolworth na slovenský trh vstúpila počas vlaňajšej jesene. Ako pri otváraní prvej slovenskej predajne v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall avizovali zástupcovia spoločnosti, v roku 2026 by chceli na našom trhu otvoriť zhruba 20 nových obchodov.

Značka je známa širokým sortimentom tovaru dennej potreby – od dekorácií a domácich potrieb cez elektroniku, drogériu a darčeky až po oblečenie. Množstvo produktov sa v prevádzkach tejto spoločnosti predáva za menej ako tri eurá a na tuzemskom trhu sa profiluje ako veľká konkurencia pre holandský Action či poľské Pepco.

Woolworth už pod Tatrami stihol okrem Bratislavy otvoriť prevádzky aj v mestách ako Prešov, Michalovce, Spišská Nová Ves, Ružomberok, Žilina a Trnava. Počas decembra následne pribudli Liptovský Mikuláš s Revúcou, po druhej pobočke dostali Bratislava s Trnavou. Na január je potom naplánované otváranie obchodu v Martine, vo februári by do portfólia mali pribudnúť aj Prievidza a Rimavská Sobota. V príprave by mala byť aj pobočka v Piešťanoch.

Slovensko je pre nás veľmi perspektívny trh. Každou novou predajňou sa snažíme prinášať široký sortiment za priaznivé ceny, aby si u nás vybral každý zákazník. Teší nás, že záujem o naše predajne rastie a že už v nasledujúcich mesiacoch otvoríme ďalšie pobočky v rôznych regiónoch Slovenska,“ uviedol na margo expanzie ešte v závere vlaňajška Petr Juliš, Managing Director Woolworth pre Českú republiku a Slovensko.

Biedronka dupla na plyn

Príchod diskontnej Biedronky bol pravdepodobne najväčšou maloobchodnou udalosťou nielen vlaňajška, ale aj posledných rokov. Expanziu veľkého potravinového reťazca zo zahraničia si Slováci naposledy pamätajú azda z čias Lidla. Pri obchodoch s logom lienky zohral významnú úlohu tiež fakt, že ju mnohí tuzemskí zákazníci poznajú z Poľska.

Ilustračná foto: interez.sk

Biedronka má aktuálne otvorené predajne v Miloslavove, Považskej Bystrici, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Revúcej, Nových Zámkoch, Myjave, Malinove, Tomášove, Alekšinciach, Zlatých Klasoch a dvakrát vo Zvolene a v Senici.

Okrem toho sa Biedronka spomína aj v súvislosti so Žilinou, s Gbelcami, Nesvadmi, Bošanmi, Kostolnými Kračanmi, Čiernym, Dudincami, so Zemianskou Olčou, s Veličnou či Mostovou. Všetky tieto lokality by mali byť súčasťou širšieho plánu spoločnosti, podľa ktorého by sa v aktuálnom roku mohlo otvoriť zhruba 50 ďalších pobočiek.

Po pomalšom štarte by sa tak diskont mohol masívnejšie rozšíriť na západnom a strednom Slovensku. Či sa vo väčšom dočkáme aj expanzie v krajských mestách, respektíve na východnom Slovensku, zatiaľ známe nie je. Východ krajiny bude do veľkej miery súvisieť s projektom nového logistického centra, ktoré by efektívnejšie dokázalo zásobovať aj túto časť Slovenska.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Slovensku krachuje ďalšia dlhoročná firma. Výrobca mal tržby v miliónoch, teraz sa do konkurzu…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac