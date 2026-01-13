Na Slovensku krachuje ďalšia dlhoročná firma. Výrobca mal tržby v miliónoch, teraz sa do konkurzu poslal sám

Aktuálna situácia európskeho priemyslu či domáce podmienky na podnikanie predstavujú náročnú skúšku pre mnohé biznisy. Platí to aj o firmách, ktorým sa v minulosti opakovane darilo dosahovať pozitívne hospodárske výsledky a na trhu patrili medzi stabilných hráčov. V princípe to platilo aj pre spoločnosť Toma Trading, ktorá však v roku 2026 pravdepodobne napíše svoju poslednú kapitolu.
Pred pár dňami sa totiž v súvislosti s trnavským výrobcom začalo konkurzné konanie. Návrh bol podaný ešte pred Vianocami samotnou spoločnosťou. Upozornil na to Denník E.
Posledné roky v červených číslach
Firma Toma Trading sa podľa informácií na svojej webovej stránke zaoberala výrobou dielcov, podskupín a komplexných strojov na objednávku, na základe konštrukčných návrhov zákazníkov, ako tiež výrobou a servisom excentrických lisov. Pod súčasným obchodným názvom je známa od roku 2013.
Výrobca je nástupcom národného podniku Šmeralove závody, ktorého základné kamene boli položené ešte v roku 1963. Svoje produkty dodával na slovenský a český trh, no odberateľov mal mať aj v Poľsku či krajinách západnej Európy.
Ako ďalej uviedol portál Denník E, presné príčiny problémov známe nie sú. Vo všeobecnosti sa ale dá predpokladať, že firma doplatila na súčasný negatívny trend v oblasti priemyselnej výroby a znížený dopyt. Ideálne to nie je ani v prípade domáceho daňovo-odvodového zaťaženia, umocneného vládnou konsolidáciou.
Podľa zverejnených hospodárskych výsledkov bol posledným ziskovým obdobím eseročky Toma Trading rok 2022. Vtedy pri tržbách na úrovni 2,99 milióna eur vykázala zisk 134-tisíc eur. Počas covidových rokov 2020 a 2021 však prerobila dokopy zhruba 120-tisíc eur a ešte horší scenár nasledoval v rokoch 2023 a 2024, keď kumulatívna strata bola okolo 220-tisíc eur.
Celková výška záväzkov trnavského výrobcu zatiaľ známa nie je. Dlhy má aktuálne voči Sociálnej poisťovni (45-tisíc eur), zdravotnej poisťovni Union (viac ako tisíc eur) a Finančnej správe SR (7-tisíc eur). V súčasnosti má vo fabrike pracovať zhruba 20 zamestnancov, v nedávnej minulosti bolo toto číslo aj 40.
V tejto fáze by bol pre dlhoročného hráča záchranou iba nový investor z príslušného odvetvia.
Nahlásiť chybu v článku