Už zajtra štartuje v televízii najdrahší seriál všetkých čias. Prvý raz ho uvidíme vo vysielaní na Slovensku

Už 10. januára si na televízii JOJ môžete pozrieť v prime time o 20:40 prvú epizódu najdrahšieho seriálu všetkých čias – Pán prsteňov: Prstene moci.
Ako píše televízia v tlačovej správe, seriál rozvíja Tolkienovu mytológiu o nové postavy a príbehy, ktoré sú inšpirované dodatkami k pôvodným knihám. Diváci sa môžu tešiť na veľké dejové línie aj intímnejšie konflikty medzi jednotlivými rasami, kde sa stretáva túžba po hrdinstve s lákadlom moci.
Je najdrahším seriálom
Projekt vznikol pre platformu Amazon Prime Video a stále platí, že patrí medzi najambicióznejšie televízne produkcie všetkých čias. Prvá séria si podľa dostupných údajov vyžiadala rozpočet viac než 450 miliónov dolárov – vrátane nákladov na práva k dielu a masívny marketing.
Dej je zasadený do Druhého veku Stredozeme – do času, keď vznikli prstene moci. Vtedy sa začal vzostup temného pána Saurona a o budúcnosť sveta bojovali elfovia, ľudia aj trpaslíci.
Ako sme vás už informovali, nie každému je tento seriál po chuti. Kým niektorí diváci dávajú jednotlivým častiam seriálu aj štyri hviezdičky z piatich, ďalší sú nekompromisní a nechávajú len jednu. Je teda zrejmé, že mnohí ľudia ho milujú, no iným nesadol.
Prvýkrát u nás
Seriál mal svetovú premiéru na jeseň 2022. Má osem dielov a na televízii JOJ bude každá epizóda vysielaná vždy v sobotu o 20:40.
