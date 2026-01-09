Už zajtra štartuje v televízii najdrahší seriál všetkých čias. Prvý raz ho uvidíme vo vysielaní na Slovensku

JOJ tlačová správa

Matej Mensatoris
Fanúšikovia Stredozeme, chystajte pukance a sadajte pred obrazovky.

Už 10. januára si na televízii JOJ môžete pozrieť v prime time o 20:40 prvú epizódu najdrahšieho seriálu všetkých čias – Pán prsteňov: Prstene moci. 

Ako píše televízia v tlačovej správe, seriál rozvíja Tolkienovu mytológiu o nové postavy a príbehy, ktoré sú inšpirované dodatkami k pôvodným knihám. Diváci sa môžu tešiť na veľké dejové línie aj intímnejšie konflikty medzi jednotlivými rasami, kde sa stretáva túžba po hrdinstve s lákadlom moci.

Je najdrahším seriálom

Projekt vznikol pre platformu Amazon Prime Video a stále platí, že patrí medzi najambicióznejšie televízne produkcie všetkých čias. Prvá séria si podľa dostupných údajov vyžiadala rozpočet viac než 450 miliónov dolárov – vrátane nákladov na práva k dielu a masívny marketing.

Dej je zasadený do Druhého veku Stredozeme – do času, keď vznikli prstene moci. Vtedy sa začal vzostup temného pána Saurona a o budúcnosť sveta bojovali elfovia, ľudia aj trpaslíci.

Ako sme vás už informovali, nie každému je tento seriál po chuti. Kým niektorí diváci dávajú jednotlivým častiam seriálu aj štyri hviezdičky z piatich, ďalší sú nekompromisní a nechávajú len jednu. Je teda zrejmé, že mnohí ľudia ho milujú, no iným nesadol.

Prvýkrát u nás

Seriál mal svetovú premiéru na jeseň 2022. Má osem dielov a na televízii JOJ bude každá epizóda vysielaná vždy v sobotu o 20:40.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nemal rád Beatles a vynadal nemeckému vydavateľovi: 9 vecí, ktoré ste možno o J. R.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac