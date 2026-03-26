Slávny los Emil je späť: Po zime sa ukázal na Šumave, fanúšikovia majú veľký dôvod na radosť

Reprofoto: Facebook/WeLoveŠumava

Nina Malovcová
Zvieracia celebrita sa vracia na sociálne siete.

Fanúšikovia známeho losa Emila sa dočkali dobrej správy. Po zimných mesiacoch sa obľúbený los, párnokopytník patriaci medzi najväčšie európske cicavce, opäť objavil na Šumave a podľa všetkého je v poriadku.

Informovala o tom facebooková stránka We Love Šumava, ktorá zverejnila video zachytávajúce Emila pobehujúceho po lúke. „Dobré správy zo Šumavy, Emil je v poriadku,“ uvádza sa pri príspevku, ktorý potešil množstvo ľudí sledujúcich jeho príbeh.

Po zime sa opäť ukázal

Los Emil, ktorý počas minulého leta prešiel stovky kilometrov naprieč viacerými krajinami, sa počas zimy stiahol do ústrania. Jeho návrat na verejnosť tak vyvolal okamžitý záujem. „Dobré správy zo Šumavy! Emil je v poriadku, dnes ráno sa nám po zime ukázal. Uži si Šumavu!“ píše sa v popise videa. Na záberoch je vidieť, ako sa voľne pohybuje po lúke a vychutnáva si slnečné ráno.

Pod príspevkom sa rýchlo začali kopiť reakcie nadšených fanúšikov. Mnohí neskrývajú radosť z toho, že zviera je v bezpečí. „Krása. Mal by mať pri sebe Emíliu, aby mu nebolo smutno,“ napísala jedna z komentujúcich. Ďalší dodal: „Máme radosť, že si sa nám, Emil, ukázal a že tu možno zostaneš. Hneď je deň krajší.“

Zo zvieraťa sa stala celebrita

Emil sa stal počas minulého leta doslova zvieracou celebritou. Počas svojho putovania prešiel Českom, Slovenskom aj Rakúskom a prekonal vzdialenosť viac ako 500 kilometrov. Najskôr smeroval na západ, neskôr sa však stočil na sever a pokúsil sa vrátiť späť do Česka.

Situácia bola miestami riziková, keďže hrozilo, že sa pokúsi prekonať diaľnicu. Ochranári preto v septembri pristúpili k zásahu. Emila uspali a bezpečne ho previezli k Lipenskej priehrade. Jeho aktuálny návrat na Šumavu tak naznačuje, že sa mu v prírode darí a naďalej priťahuje pozornosť ľudí.

Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty

