Fico sa nezúčastní osláv 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši

Zuzana Veslíková
TASR
Svoju neúčasť ospravedlnil na nedeľnej tlačovej konferencii nevyhnutnou pracovnou poradou.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa nezúčastní na nedeľnom slávnostnom podujatí v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom.

Musí urgentne zvolať poradu, hovorí

„Vzhľadom na závery rokovaní v Moskve sa musím ospravedlniť z dnešného podujatia v Liptovskom Mikuláši, musím urgentne zvolať poradu za účasti spoločnosti Transpetrol, pretože sme hovorili veľa o dodávkach ropy a plynu na Slovensku a musím urgentne tieto informácie odovzdať spoločnosti,“ vysvetlil premiér. Podľa jeho slov sa „rysujú určité kroky, ktoré by mohli byť pre Slovensko nápomocné“. V prípade ich realizácie bude o nich bližšie informovať.

Fico sa zúčastnil v Moskve na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom, v metropole Ruskej federácie sa stretol a rokoval aj s prezidentom Vladimirom Putinom. Jednou z hlavných tém bola i spolupráca v energetickej oblasti.

