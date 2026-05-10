Erik Tomáš prehovoril k 13. dôchodkom. Povedal, ako to má s nimi byť tieto Vianoce

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zuzana Veslíková
TASR
Výška minimálnych odvodov do 2. piliera by mala byť v ústave, tvrdí.

Výška minimálnych odvodov do druhého dôchodkového piliera by sa mala ukotviť v ústave. Uviedol to v diskusnej relácii TV Joj Politika 24 minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD). Štyri percentá, ktoré idú do druhého piliera dnes, to je podľa neho úroveň, pod ktorú by on ako minister práce už nechcel ísť.

„Napriek tomu, že druhý pilier má svoje chyby, už je tu 20 rokov a ľudia už vidia svoje úspory na tých svojich účtoch a nikto im do toho, samozrejme, nechce siahať. Ale tá druhá vec, ktorú tiež riešime, je, že je v druhom pilieri veľa ľudí, ktorým sa evidentne druhý pilier neoplatí,“ priblížil Tomáš.

O všetkom sa diskutuje na odbornej úrovni spoločne so zástupcami opozície. „Mám otvorené dvere aj pre opozíciu na ministerstve práce, to opozícia nemôže poprieť. Volám opozíciu k rôznym pracovným stolom, okrúhlym stolom a už dvakrát zasadla aj pracovná skupina k definitívnemu vyriešeniu druhého piliera. Toto je taká ambícia, uvidíme, či sa to podarí. Áno, jedna z tém je ústavné ukotvenie minimálnych odvodov do druhého piliera, teda aby žiadna vláda už nemohla klesnúť pod nejakú minimálnu úroveň,“ spresnil.

Chce upokojiť dôchodcov

Poznamenal, že 13. dôchodok je dôchodková, nie sociálna dávka. Na ňu má senior podľa neho mať nárok. „Môžeme všetci spoločne upokojiť dôchodcov, že pred Vianocami bude 13. dôchodok vyplatený tak, ako 13. dôchodok by vyplatený mal byť,“ ubezpečil minister práce.

Povedal, že bude opätovne tlmočiť výhrady zamestnávateľov k 8. máju, keď počas zrušeného pracovného pokoja neboli zrušené aj príplatky pre zamestnancov. Rovnaká situácia nastane aj 15. septembra. „Ja to budem opäť tlmočiť aj pánovi premiérovi, aj pánovi ministrovi financií a uvidím, ako sa k tomu postavia,“ uviedol Tomáš.

Upozornil, že konsolidácia, ak nejaká vôbec bude na budúci rok, tak sa nedotkne ľudí ani firiem. „Jednoducho sa nebude siahať na nejaké sociálne istoty,“ podčiarkol.

Migaľa nepodporí

„To, v akej kondícii je koalícia, by som rád meral jedným objektívnym ukazovateľom, a to tým, že či prechádzajú alebo neprechádzajú dôležité vládne návrhy zákonov. Väčšina kľúčových zákonov prechádza. Samozrejme, keď na niektorých nie je dohoda, tak sa odkladajú, ale nevidím krízu koalície v tom zmysle, že by stratila definitívne väčšinu. Stále máme 78 poslancov,“ podčiarkol.

Oznámil, že koalícia nepodporí Samuela Migaľa (nezávislý) ako kandidáta na predsedu Prešovského samosprávneho kraja.

„Myslím, že je logické, že nepodporíme. Možno som v tomto príliš romantický, ale ja sa stále budem snažiť presvedčiť Michala Kaliňáka, nášho kolegu, skvelého odborníka na samosprávy, aby napokon kandidoval. Michal Kaliňák by bol najlepším kandidátom na prešovského župana,“ dodal Tomáš. V Nitrianskom kraji má podľa neho Hlas-SD silného kandidáta Branislava Becíka, ktorý „je skvelý župan“.

