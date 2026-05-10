Putin vyzval jednu krajinu, aby usporiadala referendum o členstve v EÚ. Potom spomenul, ako to začalo na Ukrajine

Zuzana Veslíková
TASR
AFP konštatuje, že šéf Kremľa poukázal na paralelu s Ukrajinou.

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu uviedol, že by bolo „logické“, ak by Arménsko usporiadalo referendum o členstve v Európskej únii. Vyjadril sa tak po tom, čo Arménsko, ktoré je dlhodobým spojencom Ruska, hostilo summit Európskeho politického spoločenstva (EPC). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Na otázku ohľadom ambícii Jerevanu vstúpiť do EÚ Putin odpovedal, že by bolo „celkom logické usporiadať referendum a opýtať sa arménskych občanov čo preferujú. Na základe toho by sme sa rozhodli aj my“. „A potom by sme sa vydali cestou pokojného, civilizovaného a vzájomne výhodného rozdelenia,“ uviedol Putin.

Poukázal na paralelu s Ukrajinou

AFP konštatuje, že šéf Kremľa pritom poukázal na paralelu s Ukrajinou. „Všetci teraz prežívame to, čo sa deje v súvislosti s Ukrajinou. Ale ako sa to celé začalo? Pokusom Ukrajiny vstúpiť do EÚ,“ vyhlásil.

Arménsko v pondelok na summite EPC hostilo desiatky lídrov krajín vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Následne sa v utorok v Jerevane konal samostatný summit EÚ a Arménska.

Po týchto rokovaniach si Rusko predvolalo arménskeho veľvyslanca v Moskve na protest proti účasti Zelenského na schôdzke.

Arménsko vlani prijalo zákon deklarujúci zámer uchádzať sa o členstvo v EÚ. Ruský prezident však v apríli upozornil na to, že Jerevan nemôže byť súčasťou Európskej únie a zároveň aj colného bloku vedeného Moskvou.

AFP pripomenula, že vzťahy medzi obomi krajinami sa v posledných rokoch citeľne zhoršili. Arménsko v roku 2024 zmrazilo členstvo v Organizácii Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) vedenej Ruskom po tom, ako Moskvu obvinilo, že ho nedokázala ochrániť v ozbrojenom konflikte s Azerbajdžanom.

Fico sa nezúčastní osláv 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši

Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
