Chlapec vyliezol na vagón: Zasiahol ho prúd, skončil v nemocnici. V Šali došlo k hrozivej udalosti

Ilustračná foto: Unsplash

Michaela Olexová
TASR
Polícia na verejnosť apeluje, že je prísne zakázané liezť na železničné vagóny, stožiare a akékoľvek objekty v blízkosti elektrických sústav železníc.

V sobotu (9. 5.) vo večerných hodinách v Šali zasiahol človeka elektrický prúd. Podľa prvotných informácií mladistvá osoba vyliezla na cisternový vagón odstavený na koľajisku. Nitrianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Z doposiaľ nezistených príčin ju tam zasiahol elektrický prúd, následkom čoho spadla z vagónu,“ doplnila polícia.

Zásah elektrickým prúdom môže mať fatálne následky

Vedené je trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. „Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony, vek poškodeného, ako aj citlivosť prípadu bližšie informácie poskytovať nebudeme,“ dodala.

Podľa informácií portálu Noviny išlo o 16-ročného chlapca, ktorý si chcel na vagóne urobiť fotografiu. S rozsiahlymi popáleninami skončil vo vážnom stave v nemocnici.

Polícia na verejnosť zároveň apeluje, že je prísne zakázané liezť na železničné vagóny, stožiare, trakčné vedenia a akékoľvek objekty v blízkosti elektrických sústav železníc. V týchto priestoroch hrozí zásah elektrickým prúdom aj bez priameho kontaktu, čo môže mať fatálne následky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nákladnú loď neďaleko Kataru zasiahol neznámy projektil. Začala horieť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac