Chlapec vyliezol na vagón: Zasiahol ho prúd, skončil v nemocnici. V Šali došlo k hrozivej udalosti

V sobotu (9. 5.) vo večerných hodinách v Šali zasiahol človeka elektrický prúd. Podľa prvotných informácií mladistvá osoba vyliezla na cisternový vagón odstavený na koľajisku. Nitrianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Z doposiaľ nezistených príčin ju tam zasiahol elektrický prúd, následkom čoho spadla z vagónu,“ doplnila polícia.
Zásah elektrickým prúdom môže mať fatálne následky
Vedené je trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. „Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony, vek poškodeného, ako aj citlivosť prípadu bližšie informácie poskytovať nebudeme,“ dodala.
Podľa informácií portálu Noviny išlo o 16-ročného chlapca, ktorý si chcel na vagóne urobiť fotografiu. S rozsiahlymi popáleninami skončil vo vážnom stave v nemocnici.
Polícia na verejnosť zároveň apeluje, že je prísne zakázané liezť na železničné vagóny, stožiare, trakčné vedenia a akékoľvek objekty v blízkosti elektrických sústav železníc. V týchto priestoroch hrozí zásah elektrickým prúdom aj bez priameho kontaktu, čo môže mať fatálne následky.
