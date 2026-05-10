Útok dronu spôsobil požiar na nákladnej lodi, nikto sa k nemu neprihlásil

Katarské ministerstvo obrany v nedeľu informovalo o útoku dronu na obchodnú loď, ktorý spôsobil malý požiar, ale nikto nebol zranený. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„V nedeľu ráno bola zasiahnutá dronom komerčná nákladná loď v teritoriálnych vodách krajiny severovýchodne od prístavu Mesaieed prichádzajúca z Abú Zabí. Incident mal za následok obmedzený požiar na palube plavidla bez hlásených zranení,“ uviedlo ministerstvo na platforme X.
Nikto sa zatiaľ neprihlásil k zodpovednosti
„Plavidlo pokračovalo v ceste smerom k prístavu Mesaieed po tom, čo bol požiar uhasený,“ dodalo bez podrobností o pôvode dronu.
Britské centrum pre námorné obchodné operácie informovalo o oznámení nákladnej lode, že ju 23 námorných míľ severovýchodne od Dauhy zasiahol „neznámy projektil“.
— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) May 10, 2026
Zatiaľ sa nikto neprihlásil k zodpovednosti, ale iránska tlačová agentúra Fars s odvolaním sa na nemenovaný zdroj uviedla, že „loď s nákladom, ktorá bola zasiahnutá pri pobreží Kataru, sa plavila pod americkou vlajkou a patrila Spojeným štátom“.
Iránske Islamské revolučné gardy predtým pohrozili útokom na americké plavidlá v regióne.
