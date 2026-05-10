Útok dronu spôsobil požiar na nákladnej lodi, nikto sa k nemu neprihlásil

katar

Reprofoto: X (UK_MTO)

Michaela Olexová
TASR
Útok na Irán
„Plavidlo pokračovalo v ceste smerom k prístavu Mesaieed po tom, čo bol požiar uhasený,“ dodalo bez podrobností o pôvode dronu.

Katarské ministerstvo obrany v nedeľu informovalo o útoku dronu na obchodnú loď, ktorý spôsobil malý požiar, ale nikto nebol zranený. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

„V nedeľu ráno bola zasiahnutá dronom komerčná nákladná loď v teritoriálnych vodách krajiny severovýchodne od prístavu Mesaieed prichádzajúca z Abú Zabí. Incident mal za následok obmedzený požiar na palube plavidla bez hlásených zranení,“ uviedlo ministerstvo na platforme X.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Nákladnú loď neďaleko Kataru zasiahol neznámy projektil. Začala horieť
2.
Trump chce donútiť Irán k dohode: Hrozí, že obnoví útoky, hovorí o operácii „Epická zúrivosť“
3.
Splnili hrozby: Irán zasiahol americkú vojnovú loď neďaleko Hormuzského prielivu
Zobraziť všetky články (257)

Nikto sa zatiaľ neprihlásil k zodpovednosti

„Plavidlo pokračovalo v ceste smerom k prístavu Mesaieed po tom, čo bol požiar uhasený,“ dodalo bez podrobností o pôvode dronu.

Britské centrum pre námorné obchodné operácie informovalo o oznámení nákladnej lode, že ju 23 námorných míľ severovýchodne od Dauhy zasiahol „neznámy projektil“.

Zatiaľ sa nikto neprihlásil k zodpovednosti, ale iránska tlačová agentúra Fars s odvolaním sa na nemenovaný zdroj uviedla, že „loď s nákladom, ktorá bola zasiahnutá pri pobreží Kataru, sa plavila pod americkou vlajkou a patrila Spojeným štátom“.

Iránske Islamské revolučné gardy predtým pohrozili útokom na americké plavidlá v regióne.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vo vojne na Ukrajine zomrelo 352-tisíc Rusov, najviac ich bolo v rokoch 2024 a 2025

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac