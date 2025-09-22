Nečakaný osud losa Emila: Úrady pristúpili k tvrdému kroku. Zviera, ktorého osud sledujú tisíce ľudí, malo náročný deň

Foto: X - @DerKeiler / Facebook - Mesto Skalica (reprofoto)

Roland Brožkovič
Los bol dnes ráno uspaný, keďže sa nebezpečne priblížil k diaľnici v blízkosti hornorakúskej obce Sattledt.

Na Slovensku a v okolitých krajinách sa počas posledných mesiacov stal pomerne veľkým virálom los Emil, ktorý sa potuloval naprieč štátmi a z Česka prešiel cez Slovensko až do Rakúska. Keďže ľudia v našich končinách nie sú na takéto zviera veľmi zvyknutí a tento konkrétny jedinec bol pomerne odvážny a ľudí sa príliš nebál, okamžite sa stal hitom internetu. Dnes sa však na svojich potulkách dočkal nemilého prekvapenia.

Naposledy sa objavil v dolnorakúskom regióne Weinviertel, hraničiacom s Českou republikou a so Slovenskom. Zviera spozorovali okrem iného v blízkosti mesta Mistelbach, predtým ho videli aj pri Herrnbaumgartene, Poysdorfe či Grosskrute. Na sociálnych sieťach sa objavili rôzne fotografie či videá. Predtým sa nakrátko ocitol aj na Slovensku, videli ho napríklad v Skalici.

Zviera presunuli

Ako však informuje rakúska ORF, los bol dnes ráno uspaný, keďže sa nebezpečne priblížil k diaľnici v blízkosti hornorakúskej obce Sattledt. Nemusíte sa však báť, uspaný nebol natrvalo. Zviera malo byť následne naložené na príves a prevezené do okresu Rohrbach, na hranici s Nemeckom a Českom, kde bolo opäť vypustené do prírody.

Losy sú vo všeobecnosti plaché, žijú samotársky a najaktívnejšie sú pri úsvite a za súmraku. Emil je však výnimkou. Ochranári predpokladajú, že jeho menej plaché správanie súvisí s tým, že prechádza husto obývaným územím a musel sa naučiť prispôsobiť. Agentúra ochrany prírody zároveň upozorňuje, aby sa ľudia k Emilovi nepribližovali. „Ide o divožijúce zviera, ktoré sa môže splašiť a ohroziť seba aj človeka,“ pripomínajú odborníci.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac