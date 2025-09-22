Nečakaný osud losa Emila: Úrady pristúpili k tvrdému kroku. Zviera, ktorého osud sledujú tisíce ľudí, malo náročný deň

Na Slovensku a v okolitých krajinách sa počas posledných mesiacov stal pomerne veľkým virálom los Emil, ktorý sa potuloval naprieč štátmi a z Česka prešiel cez Slovensko až do Rakúska. Keďže ľudia v našich končinách nie sú na takéto zviera veľmi zvyknutí a tento konkrétny jedinec bol pomerne odvážny a ľudí sa príliš nebál, okamžite sa stal hitom internetu. Dnes sa však na svojich potulkách dočkal nemilého prekvapenia.
Naposledy sa objavil v dolnorakúskom regióne Weinviertel, hraničiacom s Českou republikou a so Slovenskom. Zviera spozorovali okrem iného v blízkosti mesta Mistelbach, predtým ho videli aj pri Herrnbaumgartene, Poysdorfe či Grosskrute. Na sociálnych sieťach sa objavili rôzne fotografie či videá. Predtým sa nakrátko ocitol aj na Slovensku, videli ho napríklad v Skalici.
Zviera presunuli
Ako však informuje rakúska ORF, los bol dnes ráno uspaný, keďže sa nebezpečne priblížil k diaľnici v blízkosti hornorakúskej obce Sattledt. Nemusíte sa však báť, uspaný nebol natrvalo. Zviera malo byť následne naložené na príves a prevezené do okresu Rohrbach, na hranici s Nemeckom a Českom, kde bolo opäť vypustené do prírody.
Losy sú vo všeobecnosti plaché, žijú samotársky a najaktívnejšie sú pri úsvite a za súmraku. Emil je však výnimkou. Ochranári predpokladajú, že jeho menej plaché správanie súvisí s tým, že prechádza husto obývaným územím a musel sa naučiť prispôsobiť. Agentúra ochrany prírody zároveň upozorňuje, aby sa ľudia k Emilovi nepribližovali. „Ide o divožijúce zviera, ktoré sa môže splašiť a ohroziť seba aj človeka,“ pripomínajú odborníci.
Nahlásiť chybu v článku